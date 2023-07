Do Bachmutu neprišli žiadni „kadyrovovci“, Ukrajinci ich nepovažujú za serióznu hrozbu

Novovzniknuté jednotky

Čečenskí bojovníci v Bachmute

11.7.2023 (SITA.sk) - Napriek tvrdeniam čečenského vodcu Ramzana Kadyrova, že špeciálne sily Achmat nahradia na východe Ukrajiny žoldnierov z Wagnerovej skupiny a budú pomáhať ruskej armáde pri dosahovaní jej cieľov, sa zatiaľ neobjavili žiadne dôkazy o prítomnosti čečenských vojakov na fronte. Referuje o tom web Ukrajinská pravda.Miestny ukrajinský veliteľ poprel, že by Ukrajinci v bojoch natrafili na čečenské sily, čo naznačuje, že tieto čečenské zložky neprispievajú významným spôsobom k ruským operáciám na Ukrajine.„Sú to možno novovzniknuté jednotky, ale v skutočnosti nevedia komplexne spolupracovať s delostrelectvom, so serióznym systematickým prístupom,“ povedal Petro Kuzyk, veliteľ práporu Svoboda v 4. operačnej brigáde Národnej gardy Ukrajiny.Kuzyk zároveň poznamenal, že „kadyrovovcov“ nepovažuje za serióznu bojovú jednotku. „Nie sú ničím zvláštni, pretože v skutočnosti je to Kadyrovova dobre vyzbrojená osobná polícia, ktorá môže byť vyšportovaná a dobre vybavená, ale nemá žiadnych serióznych špecialistov,“ podotkol.Podľa Kuzyka sa ukrajinské jednotky prvý raz stretli s čečenskými bojovníkmi v Bachmute počas zimy. Rusi sa ich pokúsili nasadiť aj v bitkách v Rubižne a Sjevjerodonecku v Luhanskej oblasti a pri Horlivke v Doneckej oblasti. Dodal však, že už predtým sa vyskytli prípady, keď „kadyrovovcov“ v boji „rozobrali“ ešte menej početné ukrajinské jednotky.Kadyrovovci sa v doterajšom priebehu vojny zviditeľnili skôr veľkohubými vyhláseniami a väčšou aktivitou na sociálnych sieťach než na bojisku.„Nestretli sme sa s nimi. My sme boli v nultej, prvej a druhej línii, zatiaľ čo oni niekde v tretej alebo piatej, skrátka ďaleko... Instawarriors. Niekedy sa stratili, inokedy sa dostali do zajatia alebo zomreli pod delostrelectvom,“ povedal nedávno o bojovníkoch Ramzana Kadyrova čečenský veterán Aslan Očerchadžiev, ktorý s podobne zmýšľajúcimi mužmi bojuje po boku Ukrajincov.