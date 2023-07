Ukrajinskí vojaci oslobodili za päť týždňov toľko územia, koľko Rusi obsadili v priebehu pol roka

Geografické faktory

Tri oblasti protiofenzívy

11.7.2023 (SITA.sk) - Ukrajinské ozbrojené sily oslobodili za päť týždňov protiofenzívy toľko územia, koľko Rusi zabrali v priebehu pol roka. V najnovšej aktualizácii to tvrdia analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Podľa správ z pondelka sú ruské pozemné komunikačné linky a Bachmut pod palebnou kontrolou ukrajinských síl.Zdroje z Ukrajiny i Ruska nedávno tvrdili, že ukrajinské sily postupujú na bachmutskom fronte a na jeho juhozápadných okrajoch, pričom uviedli, že určité geografické faktory by mohli poskytnúť ukrajinským vojakom palebnú výhodu.Okrem toho analytici z ISW uvádzajú, že ukrajinskí vojaci sa 10. júla zapojili do protiofenzívnych akcií najmenej v troch rôznych oblastiach frontovej línie.Na základe vlastného súboru geografických údajov ISW určil, že od začiatku ukrajinskej protiofenzívy 4. júna ukrajinské sily získali späť približne. Analytici podotýkajú, že ukrajinské údaje sa líšia od údajov ISW v dôsledku rôznych prístupov k výpočtom.Pre porovnanie, od 1. januáraukrajinského územia. Za päť týždňov tak ukrajinské sily oslobodili takmer toľko územia, koľko ruské jednotky zabrali v priebehu šiestich mesiacov.