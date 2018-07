Do Banskej Bystrice mieria umelci z krajín V4

Foto: The Legits Blast/fonky breakfans Foto: The Legits Blast/fonky breakfans

Partnermi podujatia sú tanečná škola B-Original, Catch the Flava z Poľska a Asociácia breakdance a extrémnych športov z maďarského mesta Solnok. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Vyšehradský fond a Banskobystrický samosprávny kraj.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 19. júla (OTS) - Medzinárodné podujatie The Legits Blast štartuje už o pár dní. Jeho súčasťou bude aj projekt Youth is the Future, vďaka ktorému dostanú priestor na vzdelávanie deti a mládež do 18 rokov. Už budúcu sobotu budú môcť privoňať k remeslu graffiti writerov, DJov, alebo si zatancovať po boku Laciho Strike-a.,,,“ informujú o projekte organizátori. Jedným z benefitov pre mládež bude aj možnosť zúročiť svoje vedomosti a precvičiť si s tanečníkmi zo zahraničia komunikáciu v cudzom jazyku.Ako prvý sa na Visegrad stage-i predstaví maďarský tanečník bboy Ren, po ktorom prevezme štafetu vo workshopoch Michal Zvara. Tesne pred obedom odučí svoju 60-minútovú tanečnú lekciu aj legendárny slovenský tanečník Laci Strike. ,,,“ hovoria organizátori.V druhej časti akcie predvedú tanečníci z pražskej školy B-Original pripravenú choreografiu, s ktorou vyhrali v roku 2016 súťaž Tanečná skupina roku. Od 13.00 si už na pódiu zmerajú sily všetci mladí tanečníci, ktorí si trúfajú zabojovať o pekné ceny v tanečnom súboji. ,“ dodávajú organizátori podujatia.Moderátorom programu bude Otec Mirec a za gramcami bude stáť DJ Smirnoff z Ruska.Viac informácií nájdete na www.youthisthefuture.com