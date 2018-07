Slobodná Európa obnoví svoje vysielanie v Rumunsku a Bulharsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Ferenčík Foto: TASR Martin Ferenčík

Praha 19. júla (TASR) - Rozhlasová stanica Slobodná Európa (RFE/RL) vo štvrtok oznámila, že obnoví svoj spravodajský servis v Rumunsku a Bulharsku s cieľom bojovať proti falošným správam a nízkokvalitnému novinárstvu. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na Thomasa Kenta, riaditeľa stanice so sídlom v Prahe.Slobodná Európa, založená a financovaná po druhej svetovej vojne americkým Kongresom, sa do daných dvoch východoeurópskych krajín vráti začiatkom decembra tohto roku.Kent dúfa, že tento krokuvádza sa v Kentovom vyhlásení.RFE/RL ukončila svoj bulharský servis v roku 2004, rumunský v roku 2008. Kent poznamenáva, že situácia miestnych médií sa od vstupu oboch krajín do Európskej únie v roku 2007 zhoršila.Slobodná Európa, ktorá je redakčne nezávislá, má kancelárie aj v Bosne, Kosove, Macedónsku, Čiernej Hore a Srbsku. Servis v rumunskom jazyku je dostupný v bývalej sovietskej republike Moldavsko. Stanica pokrýva dianie v Rusku, Iráne, Kazachstane, Kirgizsku, Tadžikistane, Turkménsku, Uzbekistane, Arménsku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Pakistane, Afganistane, Bosne, Kosove, Macedónsku, Čiernej Hore, Srbsku, Bielorusku, Moldavsku a na Ukrajine.RFE/RL vznikla na počiatku studenej vojny na šírenie necenzurovaných správ poslucháčom za železnou oponou. Zohrala význačnú úlohu pri páde komunizmu a nastolení demokratického zriadenia v postkomunistickej Európe.Stanica poskytuje rozhlasový, televízny a internetový servis v krajinách, kde je slobodná tlač zakázaná vládou alebo nie je plne ustanovená, uvádza predmetné médium na svojej oficiálnej webovej stránke.