Do boja o kreslo starostu Petržalky vstúpil aj aktivista M. Dragun

Petržalka, ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra (TASR) – Zriadenie funkcie hlavného architekta v bratislavskej Petržalke, presadzovanie vytvorenia funkcie záhradníka mestskej časti, motivačné príspevky pre mladé rodiny, ale aj vlastná parkovacia politika. Aj to sú priority občianskeho aktivistu Miroslava Draguna, ktorý v pondelok oficiálne ohlásil kandidatúru na starostu najväčšej bratislavskej mestskej časti. O priazeň voličov v tohtoročných komunálnych voľbách sa uchádza ako nezávislý.poznamenal na brífingu Dragun. Preto je podľa neho dôležité, aby mala mestská časť starostu, ktorý vie rozprávať s developermi a občanmi a on si na to so svojim tímom trúfa.S tým súvisí aj jedna z jeho volebných priorít, teda zriadenie hlavného architekta mestskej časti.zdôraznil Dragun. Ten by mal byť podľa neho zodpovedný za urbanistický rozvoj, za vzťahy s občanmi a developermi, zodpovednosť a kompetencie by mal tiež v rámci dohľadu nad prehnanou výstavbou či vytváraním územných plánov zón. Mal by mať "silné" kompetencie a bude partnerom pre starostu.Na otázku TASR, či vie zaručiť, že s hlavným architektom by sa mala následne Petržalka rozvíjať lepšie, aj to aj v porovnaní s tým, že hlavné mesto svoju hlavnú architektku má, ale rozvoj mesta je často kritizovaný, odpovedal kladne.podotkol Dragun. Je tiež presvedčený, že mestská časť v súčasnosti nevyužíva všetky svoje možnosti v rámci územnoplánovacích podkladov, či kompetencie v rámci územného plánovania územných rozhodnutí a stavebného konania.V oblasti dopravy a parkovania bude presadzovať vlastnú parkovaciu politiku mestskej časti v prípade, ak mesto nezavedie dlhoočakávanú celomestskú parkovaciu politiku do konca júna 2019.myslí si Dragun. Majitelia áut bez trvalého pobytu v Petržalke by podľa neho za parkovaciu kartu mali platiť 1000 eur ročne, v prípade trvalého pobytu v inej bratislavskej mestskej časti by mal byť ročný poplatok 250 eur. Petržalčan by za prvú kartu zaplatil 50 eur na obdobie piatich rokov, ročný poplatok za ďalšie karty by sa podľa koeficientu navyšoval.Medzi prioritné oblasti Draguna patrí aj podpora mladých rodín, napríklad motivačným príspevkom 200 eur pri narodení dieťaťa či 50 eur pre prváčika. Zasadiť sa chce o vybudovanie futbalového štadióna či plavárne na území mestskej časti, zriadenie funkcie záhradníka mestskej časti. Venovať sa chce tiež školstvu, cestovnému ruchu a otvorenému úradu.Do boja o kreslo starostu Petržalky sa už oficiálne zapojil miestny a mestský poslanec Ján Hrčka, aktivistka a niekdajšia dopravná inžinierka hlavného mesta Tatiana Kratochvílová, súčasný vicestarosta Ján Bučan a petržalská miestna poslankyňa a zároveň bratislavská viceprimátorka Ľudmila Farkašovská. Kandidovať bude aj miestna a mestská poslankyňa a zároveň podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Elena Pätoprstá, mestský i krajský poslanec Marian Greksa a aj miestny a mestský poslanec Oliver Kríž. Zabojuje tiež Tomáš Szmrecsányi, novinár na voľnej nohe a občiansky aktivista. Súčasný starosta Vladimír Bajan sa oficiálne zatiaľ nevyjadril.