Smer-SD a SNS postavili do boja o primátorský post Trnavy Igora Válka

Na snímke kandidát na primátora Trnavy Igor Válek na tlačovej besede pri príležitosti predstavenia kandidáta na post primátora Trnavy zo strany SMER-SD 10. septembra 2018 v Trnave. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Trnava 10. septembra (TASR) – Koalícia Smer-SD a Slovenská národná strana (SNS) predstavili v pondelok svojich kandidátov pre novembrové komunálne voľby. O post primátora chce zabojovať 40-ročný riaditeľ trnavského úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Igor Válek. Na kandidátnej listine na poslancov je spolu 19 mien, z toho 14 za Smer-SD a päť za SNS.," uviedol krajský predseda Smeru-SD Augustín Hambálek. Válek ako svoje priority uviedol potrebu komunikácie a spolupráce s úradmi krajskej samosprávy, štátnej správy a tiež so všetkými generáciami Trnavčanov. "," povedal s tým, že práve ne/komunikácia súčasného primátora mohla pripraviť mesto o viacero rozvojových príležitostí. Ako príklad uviedol vlastnú skúsenosť zo stretnutia, keď mu za ÚPSVaR prišiel ponúknuť spoluprácu. "" konštatoval Válek.Do predvolebnej kampane ide okrem iného aj s myšlienkou dobudovania južného obchvatu i rozšírenia severného obchvatu Trnavy. "dodal Válek. V oblasti dopravy chce riešiť aj potrebu parkovania v meste a v danej súvislosti aj nájsť spôsob, ako spolupracovať so zamestnávateľmi, aby podporovali zdieľanú dopravu zamestnancov do práce. Väčšiu kooperáciu na poli dopravy, ale aj bezpečnosti v meste si predstavuje s mestskou políciou.povedal kandidát na primátora.V oblasti ochrany životného prostredia Válek konštatoval, že úlohou má byť nielen výsadba stromov, ale zabezpečenie aj ich rastu a životaschopnosti. Reagoval tým na výsadbu niekoľko sto stromov v Trnave, z ktorých značná časť pre nepolievanie vyschla. Všetky svoje programové zámery zverejní Válek neskôr. Počas predvolebnej kampane chce oslovovať ľudí prostredníctvom plagátov, sociálnych sietí i osobných stretnutí.Ohlásenie kandidatúry Igora Válka prišli podporiť do Trnavy podpredseda vlády Peter Kažimír a generálny manažér Smeru-SD Viktor Stromček spolu s krajským predsedom SNS Jaroslavom Barcajom. Kažimír konštatoval, že mesto Trnava ohľadom finančnej kondície patrí k tomu najlepšiemu, čo v SR je. Je podľa neho dôležité, aby sa vedeli pomenovať problémy a primátor bol viditeľným článkom samosprávy, ktorá za ich vyriešenie bojuje.Kandidatúru na post primátora Trnavy zatiaľ oficiálne oznámili súčasný primátor Peter Bročka (nezávislý, zoskupenie Lepšia Trnava), Rastislav Mráz (KDH, zoskupenie Naše mesTTo), Marián Galbavý (nezávislý, Priateľská Trnava).