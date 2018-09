Do boja o kreslo starostu Starého Mesta vstúpil poslanec M. Borguľa

Martin Borguľa, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 11. septembra (TASR) – Do boja o kreslo starostu bratislavského Starého Mesta v tohtoročných komunálnych voľbách oficiálne vstúpil aj trojnásobný poslanec Martin Borguľa. O priazeň voličov sa uchádza ako nezávislý, podľa jeho slov bez skrytej podpory politických strán a sponzorov. Zo strany Smer-SD odišiel v apríli.uviedol na utorňajšom brífingu Borguľa. Ide najmä o parkovanie, zeleň, čistotu a verejný poriadok.Spolieha sa na svoje 12-ročné skúsenosti v komunálnej politike a získanú doterajšiu dôveru zo strany občanov. V súčasnosti sa vraj cíti dostatočne zrelý, politicky skúsený a odborne a manažérsky zdatný viesť mestskú časť. Pred voličov predstupuje podľa svojich slov nie s volebným programom na pol roka pred voľbami, ale s konkrétnymi krokmi a aktivitami na najbližšie štyri roky, ktoré sa zaväzuje splniť.Z mestskej časti chce vytvoriť čistejšie, zelenšie, bezpečnejšie miesto, nastoliť poriadok chce aj v parkovaní. Do roka má v pláne odstrániť plot spred americkej ambasády na Hviezdoslavovom námestí, do dvoch rokov obnoviť všetky detské ihriská. V horizonte troch rokov má v pláne priniesť výraznú zmenu v čistote a do štyroch rokov sľubuje obnoviť všetky chodníky.V rámci mestskej časti kandiduje len na starostu, funkciu staromestského poslanca obhajovať nebude. Zato však kandiduje na bratislavského mestského poslanca.odôvodnil Borguľa.Do boja o funkciu starostu Starého Mesta už vstúpili súčasný starosta Radoslav Števčík ako nezávislý a dizajnérka a aktivistka Dana Kleinert z tímu okolo kandidáta na primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorú podporujú hnutie Progresívne Slovensko a strana Spolu - občianska demokracia. Kandiduje aj urbanistka, bývalá odborná zamestnankyňa bratislavského magistrátu a súčasná poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Zuzana Aufrichtová. Tá je spoločnou kandidátkou strán SaS, Zmena zdola a OKS a hnutí OĽaNO, Sme rodina a NOVA. O kreslo chce zabojovať IT konzultant Michal Šulek ako kandidát iniciatívy .TERAZ v spolupráci so Stranou moderného Slovenska