Vo svete narastá miera hladu, upozorňuje vo svojej výročnej správe OSN

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 11. septembra (TASR) - Približne 821 miliónov ľudí, teda jeden človek z deviatich v celosvetovej populácii, nemalo v roku 2017 dostatok potravín. Oznámila to v utorok OSN v správe kritizujúcej výskyt hladu vo svete.Správa s názvom "" ďalej hovorí o tom, že miera, informuje agentúra DPA.upozorňuje OSN.Východná Afrika, ktorá zahŕňa konfliktami sužované krajiny ako Eritrea či Južný Sudán, je v predmetnom dokumente označená za najhoršie postihnutý región, kde podvýživou trpí až 31,4 percenta obyvateľov.Výročnú správu spoločne vypracovali Detský fond OSN (UNICEF), Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Medzinárodný fond pre rozvoj poľnohospodárstva (IFAD) a Svetový potravinový program (WHO). Tieto organizácie OSN po prvý raz zaznamenali nárast hladu vo svete minulý rok.Hlavnými činiteľmi tohto negatívneho trendu sú konflikty, hospodársky pokles a prírodné katastrofy, tvrdí OSN, ktorá vyjadrila znepokojenie, že jej rozvojový cieľ dosiahnuť do roku 2030 nulový index hladu vo svete je ohrozený." uvádza ďalej vo svojej správe OSN.Podľa tejto organizácie je 151 miliónov detí mladších než päť rokov - 22 percent globálne - zakrpatených, kým 672 miliónov ľudí, teda 13 percent dospelej populácie sveta, je obéznych.Donedávna sa znižujúci index hladu vo svete bol výsledkom najmä rýchleho ekonomického rozvoja v Ázii. V roku 2015 OSN vyzdvihla skutočnosť, že od roku 1990 sa hladu zbavilo vyše 200 miliónov ľudí.," varujú autori správy.zakončili svoju výzvu autori výročnej správy.