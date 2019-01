Do boja o Prezidentský palác sa hlási ďalší kandidát I. Zuzula

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 31. januára (TASR) - Do boja o Prezidentský palác sa hlási ďalší kandidát. Podpisy potrebné na kandidatúru odovzdal Ivan Zuzula, ktorý kandiduje ako občiansky kandidát s podporou Slovenskej konzervatívnej strany.povedal Zuzula, ktorý chce svojou kandidatúrou dať priestor pre konzervatívnu časť spoločnosti.vyhlásil.Hlási sa k témam ako prosperita, podpora rodiny a udržateľný rozvoj.povedal s tým, že prosperovať by mali pracovití ľudia a nie zlodeji. Dôležitou témou je podľa neho aj hrozba klimatickej zmeny.Prezidentské voľby budú v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. Návrhy kandidátov je možné doručovať do 31. januára 2019 do polnoci.