Z Bratislavy sa bude lietať do Moskvy denne

Na archívnej snímke letisko M. R. Štefánika v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 31. januára (TASR) – Ruská letecká spoločnosť Pobeda spustila predaj leteniek z Bratislavy do Moskvy na letnú sezónu 2019. Dopravca tak potvrdil, že aj počas jari a jesene bude zabezpečovať denne, respektíve trikrát týždenne v lete, pravidelné lety medzi hlavnými mestami Slovenska a Ruska. Informovala o tom hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Ševčíková.Dopravca zabezpečuje pravidelné priame lety z Letiska M. R. Štefánika do Moskvy-Vnukovo a spiatočne.priblížila Ševčíková. Od polovice júna do polovice septembra bude pritom dopravca zabezpečovať z bratislavského letiska pravidelné linky do Moskvy a späť trikrát týždenne, a to v pondelok, stredu a sobotu.Moskva sa podľa hovorkyne letiska v roku 2018 umiestnila na treťom mieste spomedzi najvyužívanejších letov z Bratislavy a späť.spresnila Ševčíková.