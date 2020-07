Do boja proti koronavírusu v Afrike možno nasadia tradičnú medicínu, WHO podporí výskum

Africké

24.7.2020 (Webnoviny.sk) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) rozbehli snahy o preskúmanie roly, ktorú by mohla tradičná medicína zohrať v rámci pandémie koronavírusu.Nový poradný panel podporí krajiny v klinických testoch, výskume a vývoji tradičných liečebných terapií.Iniciatíva prichádza v čase, keď sa pandémia nakontinente už rýchlo šíri. Počet tamojších potvrdených prípadov dosiahol takmer 750-tisíc, pričom viac než polovicu z nich registruje Juhoafrická republika.WHO v stanovisku uviedla, že tradičná medicína "má mnohé benefity" a kontinent má dlhú históriu jej využívania. Regionálna šéfka WHO pre Afriku Matshidiso Moetiová však upozornila, že výskum "musí vychádzať z vedy".Viaceré krajiny prejavili záujem v tomto smere po tom, čo prezident Madagaskaru začal v rámci boja proti nákaze propagovať miestnu bylinnú zmes.