Spor o Matovičovej diplomovke prehĺbil podľa prezidentky Čaputovej polarizáciu krajiny

Proti a za mafiu

Spájanie a dôvera





Poslanci Národnej rady SR (NR SR) v piatok podržali Matoviča vo funkcii predsedu vlády. Za vyslovenie nedôvery premiérovi totiž hlasovalo 47 členov zákonodarného orgánu a 78 bolo proti, nezdržal sa nikto.



Na odvolanie premiéra z funkcie je pritom potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov parlamentu, teda minimálne 76.



Návrh na odvolanie Matoviča z funkcie predložili opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) so skupinou nezaradených poslancov okolo podpredsedu NR SR Petra Pellegriniho pre kauzu jeho diplomovej práce.



Schôdza sa začala vo štvrtok 23. júla o 10:00 a s výnimkou dvojhodinovej obedňajšej prestávky trvala vyše 19 hodín.



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.7.2020 - Spor o diplomovej práci predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) podľa prezidentky Zuzany Čaputovej nie je len o tých, čo sú za a proti mafii. Hlava štátu to uviedla na sociálnej sieti. Podľa prezidentky je pre obnovenie dôvery ľudí v politikov a inštitúcie potrebné, aby na seba samých uplatňovali tie najvyššie nároky.Podľa Čaputovej nie je dôležitý len výsledok nočného hlasovania, ale aj postoje a slová politikov, ktoré odvolávaniu premiéra predchádzali.Myslí si, že spor ohľadom Matovičovej diplomovej práce a hlasovanie o jeho odvolaní v parlamente prehĺbili polarizáciu v krajine na tých, čo sú proti a za mafiu.„Je to však neúplná, a preto chybná diagnóza. Opomína totiž ľudí, ktorí majú inú predstavu o tom, čo je správne a o tom, ako by sme sa my, dočasní držitelia verejnej moci, mali v takejto situácii zachovať,“ zdôraznila.Prezidentka však pripúšťa, že predstava nemalého počtu ľudí je však prirodzená a v kontexte predvolebných vyhlásení aj pochopiteľná.Preto je podľa nej dôležité, aby ľudia, ktorí v tejto situácii žiadali jasné vysvetlenie a mali legitímne očakávania, neboli obviňovaní z podpory mafie.Hlava štátu konštatuje, že Matovičova vláda má dobrý program a ambiciózne ciele najmä v boji s korupciou a úprimne si želá, aby došlo k ich naplneniu.„Našou spoločnou snahou však musí byť aj naďalej spájanie spoločnosti a budovanie dôvery v inštitúcie a ich predstaviteľov. A to je možné iba uplatňovaním najvyšších nárokov na nás samých,“ uzavrela.