Do boja proti plytvaniu potravinami sa zapája aj 13 strategických dodávateľov Tesca v strednej Európe

[1] Najnovšiu správu Food Waste Index Report (2024) zostavil Program OSN pre životné prostredie (UNEP) v spolupráci s organizáciou WRAP

27.1.2025 (SITA.sk) -"Nikto nedokáže vyriešiť potravinový odpad sám, preto sa v boji proti plytvaniu potravinami zameriavame aj na dodávateľský reťazec. Sme presvedčení, že to, čo sa dá zmerať, dá sa aj lepšie manažovať, a preto podporujeme dodávateľov v tom, aby zverejňovali svoju mieru odpadu. Len vzájomnou spoluprácou a motiváciou sa nám darí znižovať potravinový odpad a tým aj jeho dôsledky na klimatické zmeny," hovoríPlytvanie potravinami je čoraz väčší problém. Najnovšia správa OSN [1] odhalila, že vo svete sa ročne premrhá viac ako miliarda ton potravín, pričom 783 miliónov ľudí trpí hladom. Okrem toho sa podľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) stráca ďalších 13 % potravín v rámci dodávateľského reťazca. Plytvanie potravinami však nie je len sociálny, etický či ekonomický problém. Potravinový odpad vytvára približne 10 % globálnych emisií skleníkových plynov s významným vplyvom na klimatickú zmenu.V roku 2023 sa do iniciatívy Tesca zapojilo celkovo 13 dodávateľov. Partnerom Tesca sa spoločne podarilo dosiahnuť zníženie potravinového odpadu o 3 119 ton, čo predstavuje zníženie o 8,5 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.Jedným z príkladov, ako bojuje Tesco spolu s dodávateľmi proti plytvaniu potravinami, je spolupráca so spoločnosťou Zeleninárska (BROP). Vďaka vlastnej značke Tesco Perfectly Imperfect je možné predávať na pohľad nedokonalú, ale kvalitnú zeleninu a ovocie. Veľkému záujmu zákazníkov sa tešilo aj zavedenie radu malých zemiačikov Baby potato, ktoré by sa inak stali odpadom. Dodávateľ sa tiež prepojil s organizáciami, ktoré preberajú nevyužitú zeleninu ako potravu pre zvieratá. Vďaka hľadaniu riešení tak zachránil viac ako 2 000 ton odpadu.Spoločnosti, ktoré sa zapájajú do iniciatívy Tesca: ABP, Brop Slovakia, Hilton Foods, Daifressh, Greenyard Frozen, LE&CO – Ing. Jiří Lenc, s. r. o., Nowel Sp. z o.o., Intersnack, Master Good KFt., Europasta, La Lorraine Bakery Group, North Coast S.A a Freiberger. Reporty vybraných dodávateľov sú dostupné na korporátnej stránke Tesco