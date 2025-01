Nezmyselné zabíjanie a nenávisť nemajú miesto v demokracii, tvrdí Blanár 80 rokov od oslobodenia Auschwitz-Birkenau

Od oslobodenia najväčšieho nacistického tábora uplynulo už 80 rokov

Boj proti antisemitizmu ako jedna z priorít

27.1.2025 (SITA.sk) - Nezmyselné zabíjanie a nenávisť nepatria do demokratickej spoločnosti, vraví minister zahraničných vecí Juraj Blanár Smer-SD ). Ako ďalej zdôraznil pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu , nie je to len spomienka na jednu z najtemnejších kapitol ľudskej histórie, ale i výzva nezabúdať na hodnoty dodnes zakotvené v Ústave SR , ako je rešpekt k ľudským právam či rovnosť všetkých ľudí bez ohľadu na vierovyznanie, farbu pleti či ich názory.Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu si medzinárodné spoločenstvo každoročne pripomína 27. januára, a to na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia OSN z roku 2005. Ide o výročie dňa oslobodenia najväčšieho nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau Červenou armádou v roku 1945, tento rok uplynulo 80 rokov od tejto udalosti.„Aj Slovenky a Slováci sa postavili proti zlu a bránili hodnoty, ktoré musíme presadzovať naďalej i dnes, aby sme zabezpečili mierový, slobodný a spravodlivý život pre všetkých,“ pripomenul šéf slovenskej diplomacie silný protifašistický odkaz, ktorý SR udržiava z úcty k tým, ktorí položili svoje životy za slobodu.Blanár tiež v kontexte blížiaceho sa 80. výročia ukončenia 2. svetovej vojny zdôraznil potrebu pamätať na všetky obete, i to, že históriu si treba pripomínať a dbať na to, aby sa viac neopakovala.„Slovensko sa jasne vymedzuje proti akýmkoľvek formám antisemitizmu či rasizmu. Považujeme za neprípustné, aby sa do spoločnosti opäť vnášal princíp kolektívnej viny alebo prvky fašizmu. Nezmyselné zabíjanie či nenávisť nepatria do demokratickej spoločnosti. Je nevyhnutné presadzovať mierové riešenia, chrániť ľudské životy a ľudské práva za každú cenu, a Slovensko bude vždy pripravené podporiť akýkoľvek zmysluplný mierový proces postavený na princípoch Charty OSN,“ prízvukoval minister.Ako uviedol Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR , medzi priority pôsobenia na medzinárodnej scéne Slovensko radí aj boj proti antisemitizmu i všetkým formám rasizmu, xenofóbie a intolerancie.„Slovensko je 20 rokov stálym členom Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu IHRA,“ pripomína a dodáva, že od roku 2016 možno navštíviť na mieste bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi celoslovenské Múzeum holokaustu, ktoré je súčasťou Múzea židovskej kultúry Slovenského národného múzea.