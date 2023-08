Do bratislavskej ZOO priviezli zo Španielska nového samca leoparda cejlónskeho

Pavilón šeliem

Tolerantné a hravé zviera

25.8.2023 (SITA.sk) - Do zoologickej záhrady (ZOO) v Bratislave pricestoval zo Španielska nový samec leoparda cejlónskeho. Ako informuje PR manažérka ZOO Alexandra Ritterová , na základe odporúčania koordinátora chovu pre leopardy cejlónske, priviezla ZOO minulý týždeň samca tohto ohrozeného živočíšneho druhu z Bioparc Fuengirola.„V súčasnej dobe ho v doobedňajších hodinách môžu návštevníci vidieť vo vnútorných priestoroch pavilónu šeliem," uviedla s tým, že samec má zároveň prístup do zázemia, v ktorom sa môže skryť.Samec Tissa sa narodil v roku 2006 v Banham ZOO (UK). Ako ročný našiel nový domov v Bioparc Fuengirola v Španielsku.„Aj napriek svojmu pokročilému veku je zdravým a plodným jedincom," poznamenala Ritterová s tým, že na základe záznamov zo Španielska je samec pokojný a pri spájaní so samicou sa zvykne správať tolerantne a hravo. Chov veľkých mačkovitých šeliem prebieha bezkontaktne. Zviera preto musí mať osvojené určité stereotypné správanie, aby napríklad prišlo na podnet do vnútornej časti výbehu.„Nové jedince si musia zvyknúť nielen na nový priestor a chovateľov, ale aj na denný režim, čo pri starších jedincoch môže trvať dlhšie," doplnila Ritterová.