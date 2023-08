R. Boroš nakrúca v novohradských lesoch Ťapákovcov

Po štýlovej romantickej gangsterke Čierne na bielom koni (2022) tvorí jej režisér, scenárista a producent Rasťo Boroš ďalší film. V novohradských lesoch nakrúca Ťapákovcov - alegorickú fresku o láske až za hrob. "Groteskné príbehy rodiny lenivcov stratených v naivite a vo vlastnej hlúposti, ktorá stiera hranice medzi skutočným svetom a svetom ich mŕtvych predkov," približuje Boroš. Vo filme s príbehmi troch popletených bratov a ich tragikomických vzťahov k osudovým ženám sa inšpiroval slovenskou literárnou klasikou. Podľa režiséra sa v Timravinej novele skrývalo čosi, čo si pracovne nazval "duša slovenského národa".





"Bol to však len impulz a energia na hľadanie a objavovanie magického sveta strateného v čase a zabudnutého kdesi v novohradských lesoch," vysvetľuje Boroš. Podľa neho práve film môže vďaka komediálnej štylizácii a expresívnej obrazovej poetike, ktorá je pre režiséra charakteristická, predlohu rozviť do pestrého fiktívneho sveta. "Prelína sa v ňom skutočnosť so snami, rodina lenivých motákov v ňom prirodzene koexistuje s duchmi mŕtvych predkov, ktorí sa odmietajú vrátiť nazad do hrobu," dodáva Boroš.Úlohy troch lenivých bratov, ktorí "nápadne pripomínajú postavičky, ktoré bežne stretávame v našich skutočných životoch", zveril Milanovi Ondríkovi, Milanovi Mikulčíkovi a Samuelovi Teicherovi. Herci stoja pred kamerou Tomasza Wierzbického ASK. Groteskne samoľúbeho Enrika hrá Ondrík, ktorý s Borošom spolupracoval už na filme Čierne na bielom koni, nechápavého dobráka Titusa stvárňuje Mikulčík a nerozhodného snílka Aureliána Teicher. "Sladko prežívajú kdesi v zabudnutej dedine na strednom Slovensku. Je i nie je to Timravino Polichno či Ábelová," naznačuje Boroš s tým, že práve lokálne špecifikum prostredia doviedlo tvorcov do regiónu, kde od 15. júla intenzívne napĺňajú svoju predstavu v autentických lokáciách.V filme ďalej hrajú Éva Bandor, Jana Oľhová, Anna Dysko, Kristína Spáčová, Anežka Petrová a Peter Oszlík.Natáčanie v novohradskej dedine Brusník filmári ukončia 17. septembra. "A hoci je posledný deň nakrúcania ešte ďaleko, kdesi vo vzduchu čoraz viac cítiť, že sa tu naozaj rodí čosi magické," naznačil režisér filmu, ktorý vzniká v slovensko-česko-nemeckej koprodukcii.