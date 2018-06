Do Bratislavy mieri virálna senzácia Naturally 7: táto kapela je miláčikom Quincyho Jonesa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 27. júna 2018 (WBN/PR) - Z malých európskych klubov na najväčšie pódiá. To je cesta sedemčlennej a capella formácie Naturally 7, ktorá sa v priebehu pár rokov vyšplhala z klubov na najväčšie svetové pódiá. Zoskupenie, ktoré namiesto hudobných nástrojov používa len ľudský hlas, sa po prvýkrát predstaví aj na Slovensku. V Bratislave vystúpi v rámci celoročného festivalu City Sounds na jeseň 26. novembra.Sedem štúdiových albumov, účasť na najväčších jazzových festivaloch, ale aj viac než 450 odohraných koncertov v rámci celosvetového turné s kanadským spevákom a štvornásobným držiteľom Grammy Michaelom Bublé. Aj to je portfólio formácie Naturally 7, ktorá medzičasom odohrala koncerty v 25 krajinách sveta. Zoskupenie sa tak objavilo na koncertných pódiách USA, Veľkej Británie, Kanady, Číny, ale aj krajín Európy, Južnej Ameriky, Ázie, či v Austrálii.Formácia, ktorú legendárny hudobník a producent Quincy Jones označil ako „najlepšiu a-capella skupinu na svete", pritom svoju kariéru odštartovala priamo z ulice. Video na ktorom spievajúci mladíci vzbudili pozornosť cestujúcich v parížskom metre sa stalo rýchlo virálnym, pričom ich interpretácia hitu In The Air Tonight britského hudobníka Phila Collinsa má na Youtube dodnes vyše 6 miliónov zhliadnutí. O tri roky neskôr (2009) už skupina stála pred publikom vypredaného londýnskeho klubu Pigalle, s mnohými prominentnými hosťami v publiku. Vďaka koncertnej účasti Chrisa Martina, speváka skupiny Coldplay, a svetoznámeho producenta Briana Ena získali Naturally 7 rýchlu ponuku na spoluprácu.Zoskupenie si našlo svoje miesto aj v populárnych televíznych šou Ellen DeGeneres a Jaya Lena. Objavili sa tiež na oslavách 75. narodenín legendárneho hudobníka Quincyho Jonesa v Montreux. Ten talentovaných newyorčanov zaradil na svoj aktuálny album Q: Soul Bossa Nostra (2010), ktorý nahral s rôznymi umelcami, ako napríklad Jamie Foxx, Usher či Wyclef Jean. Naturally 7 na ňom spojili svoje sily s raperom Ludacrisom v ktorom žijúcej legende Jonesovi vzdali spoločne úctu. „Je ťažké popísať činnosť skupiny inak než spôsobom, že všetci používajú svoj vlastný hlas v unisone pre vytvorenie odlišných hudobných nástrojov. Od bicích, cez dychové nástroje až po gitary. Vďaka nim beatbox vyzerá ako detská hra," uviedol Daniel Sieberg (CBS News) o skupine, ktorej hudobná produkcia pozostáva zo skladieb spomínaného Quincyho Jonesa, ale aj Michaela Bublého, Herbieho Hancocka, Mahalie Jackson, Phila Collinsa, či skupín Coldplay a Queen.V súčasnosti kapela pracuje na propagácii svojho posledného albumu Both Sides Now (2018). Album je kolekciou pomalších skladieb, pričom súčasťou albumu je aj skladba s rovnomenným názvom, pôvodne pochádzajúca z produkcie kanadskej speváčky Joni Mitchell, či vlastná interpretácia skladby Going Home českého skladateľa Antonína Dvořáka. „Poslucháči nemôžu inak, než byť ohromení technickými schopnosťami týchto siedmich mužov, ktorý dokážu prechádzať z vokálov do hudobných nástrojov," uviedol hudobný kritik Howard Dukes na margo posledného albumu skupiny.