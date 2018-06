Pellegrini v Štrasburgu: Súčasné výzvy možno riešiť spoločnými silami

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Štrasburg 27. júna (TASR) - V súčasných turbulentných časoch potrebuje Slovenská republika - rovnako ako aj iné krajiny - Radu Európy, domnieva sa predseda vlády SR Peter Pellegrini. Vyjadril sa tak v prejave, ktorý v stredu predniesol v pléne Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v Štrasburgu.povedal Pellegrini.Zdôraznil, že súčasné výzvy sa dajú riešiť len spoločnými silami a vzájomnou spoluprácou krajín.Pellegrini v prejave pripomenul, že o tri dni si pripomenieme 25. výročie prijatia Slovenskej republiky za člena Rady Európy. Vypočítal pritom úspechy, ktoré podľa neho Slovensko za túto dobu dosiahlo, a to aj vďaka záväzkom vyplývajúcich z členstva v RE.V tejto spojitosti hovoril napríklad o podľa neho úspešne zvládnutom predsedníctve Slovenska v Rade Európskej únie v druhej polovici roka 2016 a v Rade Európy v rokoch 2007-2008. Pripomenul tiež, že slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák momentálne vykonáva funkciu predsedu Valného zhromaždenia OSN. SR tiež už o pár dní opäť prevezme predsedníctvo V4 a od budúceho roku aj predsednícku úlohu v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).Rade Európy, ktorá zanedlho oslávi 70. výročie svojho založenia, Pellegrini poďakoval za to, že pred štvrťstoročím pomohla Slovensku budovať základy štátnosti a parlamentnej demokracie v súlade s princípmi právneho štátu a rešpektovania základných slobôd a ľudských práv.Slovenský premiér okrem toho vyzdvihol prácu Benátskej komisie,ktorý svojim významom prerástol geografický rámec Rady Európy. Prínos práce tejto inštitúcie ocenil aj v súvislosti so Slovenskom, pričom uviedol, že jej vlaňajší posudok napomohol riešeniu otázky vymenovania sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.Pellegrini hovoril v prejave tiež o korupcii, ktorá je podľa jeho slov. Svoj tieň podľa neho korupcia vrhla aj na samotnú Radu Európy, a zasiahla i Slovensko.