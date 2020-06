Do Bratislavy príde tenisová hviezda, Česko a Slovensko si zahrajú o Pohár priateľstva

Veľká skúsenosť pre Slovenky

Impulz pre slovenský a český tenis



Nominácie tímov mužov a žien na víkendové medzištátne tenisové stretnutia medzi Slovenskom a Českom:

MUŽI

Slovensko: Andrej Martin, Norbert Gombos, Filip Horanský, Lukáš Klein, Igor Zelenay

Česko: Jiří Veselý, Lukáš Rosol, Zdeněk Kolář, Jonáš Forejtek



ŽENY

Slovensko: Viktória Kužmová, Anna Karolína Schmiedlová, Rebecca Šramková, Katarína Kužmová

Česko: Petra Kvitová, Markéta Vondroušová, Tereza Martincová





29.6.2020 (Webnoviny.sk) - V nominácii slovenského ženského tímu na víkendový tenisový duel proti Češkám v Bratislave figurujú Viktória Kužmová Katarína Kužmová . V rovnakom termíne v Prahe proti sebe nastúpia aj muži oboch krajín, Slovensko budú zastupovať Andrej Martin Igor Zelenay . Slovenský tenisový zväz (STZ) oznámil nominácie na pondelkovej tlačovej konferencii."Naše ženy budú mať možnosť zahrať si s jedným z najlepších tímov. Veľmi sa tešíme, bude to pre nás veľká skúsenosť," povedal kapitán slovenského fedcupového tímu Matej Lipták podľa webu iDnes.cz.Známe sú už aj mená v českých výberoch. Do Bratislavy na duel v Národnom tenisovom centre pricestujú Petra Kvitová Markéta Vondroušová a Tereza Martincová. Kvitová má aktuálne problémy s rukou. "Verím, že nastúpim. Zlepšuje sa to, navyše sa bude hrať na betóne, čo je pre mňa lepšie. Ak budem schopná, do hry rada zasiahnem," povedala Kvitová. V Bratislave sa bude hrať počas oboch víkendových dní od 14.00 h na tvrdom povrchu pod otvorenou strechou.V Prahe budú Slovákov hostiť Jiří Veselý Jonáš Forejtek . Súboje sa uskutočnia na antuke Sparty Praha začnú už od 10.30 h. Pôjde o akúsi odvetu po februárovom daviscupovom zápase, v ktorom Česi v Bratislave zvíťazili 3:1. "Bolo to tam veľmi vyrovnané. Myslím si, že spojenie Česka so Slovenskom ponúka najlepšiu možnosť, ako sa vrátiť do zápasového rytmu," myslí si Jiří Veselý.Uvedené stretnutia sú výsledkom spolupráce tenisových zväzov oboch krajín v projekte "Spolu pre budúcnosť" resp. o Pohár priateľstva. "Bude sa hrať klasickým formátom - v sobotu dve dvojhry a v nedeľu štvorhra a záverečné dva single. Bude to také prvé medzinárodné zápolenie po viac ako trojmesačnej pauze zavinenej pandémiou. Tenis má dobré epidemiologické predpoklady, neprichádza v ňom ku kontaktu. Verím, že pre slovenský aj český tenis budú tieto zápasy veľkým impulzom," informoval už skôr generálny sekretár STZ Igor Moška Na Slovensku sa tiež uskutočnia súboje mužov do 23 rokov, česká metropola bude hostiť aj zápasy žien do 23 rokov. V oboch krajinách si tiež zahrajú juniori a juniorky.