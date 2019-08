Do Bratislavy zavíta herečka z Harryho Pottera a Game of Thrones

Natalia Tena. Foto: wikipedia.org Foto: wikipedia.org

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - V septembri príde na Comics Salón do Bratislavy Natalia Tena, jedna z herečiek filmovej série o Harrym Potterovi, kde stvárnila postavu učiteľky Nymphadory Tonks alias Tonksovej. Fanúšikovia Game of Thrones poznajú túto britskú herečku a muzikantku aj ako seriálovú Oshu. TASR o hosťovi bratislavského Comics Salónu informoval organizátor festivalu Róbert Žittňan.Comics Salón, venovaný popkultúre, otvorí svoje brány 20. septembra.komentoval účasť herečky na festivale.Natalia Tena (1984) sa narodila v Londýne, jej rodičia pochádzajú zo Španielska. Debutovala ako rebelujúca pankerka Ellie vo filme Ako na vec (About a Boy, 2002). Herectvom sa začala živiť od roku 2003. Zahrala si po boku Daniela Radcliffa v štyroch častiach série o Harrym Potterovi, konkrétne Harry Potter a Fénixov rád, Harry Potter a Polovičný princ, Harry Potter a Dary smrti 1 a 2. Ako jedna z členov Fénixovho rádu bojovala po boku Harryho Pottera proti úhlavnému nepriateľovi Voldemortovi. Dokonca sa Harry stal krstným otcom jej "knižného", respektíve "filmového" dieťaťa. Natalia je známa aj účinkovaním v štyroch sériách seriálu Game of Thrones, kde sa starala a pomáhala Branovi Starkovi.Comics Salón 2019 sa uskutoční od 20. do 22. septembra v Dome kultúry Ružinov. V programe trojdňového podujatia bude dominovať obľúbená kostýmová súťaž cosplay, ktorej víťaz pocestuje na európske finále EuroCosplay, či medzinárodná tanečná súťaž KPOP Contest. Návštevníci sa môžu tešiť na prednášky, workshopy, stretnutia s obľúbenými spisovateľmi, ako Juraj Červenák, František Kotleta či Daniel Hevier. Chýbať nebudú ďalšie súťaže, najnovšie filmy, hry a bojové umenia.