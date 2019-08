Zuzana Smatanová prichádza s nostalgickou skladbou Bergen

Na archívnej snímke speváčka Zuzana Smatanová. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 21. augusta (TASR) – Popredná slovenská hudobníčka a speváčka Zuzana Smatanová prichádza v poradí už so šiestym singlom z úspešného dvojalbumu Echo, skladbou Bergen. Do rádií prichádza 21. augusta. Informáciu pre TASR poskytol manažér speváčky Pavol Smolka.Bergen je pieseň, ktorá sa mierne odlišuje od tradičnej Zuzaninej tvorby. „uviedla pre médiá Smatanová.Zuzana pieseň nahrávala a produkovala sama, o zvuk nahrávky sa postaral Ivan Jombík, a o programovanie Tomáš Lôbb. V úvode piesne zaznie dokonca nórčina, ktorú by speváčka jedného dňa rada ovládala, no nateraz ju použila len pre zábavu a najmä na navodenie atmosféry.Bergen je pesnička o láske dvoch ľudí, ktorí si k sebe opäť našli cestu. „dodala speváčka.Zuzana Smatanová (*14. 6. 1984, Súľov-Hradná), speváčka, skladateľka a gitaristka, výrazná postava slovenskej hudobnej scény, vyhrala v máji 2003 súťaž spevákov Coca Cola PopStar, v septembri 2003 vydala prvý album Entirely Good, bola objavom roka 2003. Za rok 2004 získala dvakrát cenu Aurel aj cenu OTO, ktorú si ako speváčka roka zopakovala za rok 2005. Šesťkrát po sebe, za roky 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 aj 2010 získala Zlatého slávika v kategórii speváčka. V októbri 2005 vydala druhý album Svet mi stúpil na nohu, v septembri 2007 tretí Tabletky odvahy a v novembri 2008 koncertné CD a DVD Live. V novembri 2009 vydala dvojalbum Gemini a v októbri 2011 piaty štúdiový album s názvom Dvere. V ankete Slávik 2011 získala druhé miesto, za rok 2012 bola tretia. V novembri 2013 vydala kompilačný dvojalbum Momenty 2003 – 2013, na ktorom bilancovala desaťročnú spevácku dráhu. V závere mája 2018 vydala nový album Echo. Za album získala platinovú platňu hneď za prvý mesiac od uvedenia do predaja.