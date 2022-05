Do čoho investovať peniaze? Spoznajte cenné papiere

Čo sa týka investovania, za každým stojí v prvom rade kúpa – v našom prípade je to kúpa akcií. Na rôznych webových stránkach nájdete podrobné kroky ako na to, avšak my odporúčame web uspesnynaburze.sk, kde nájdete detailný, ale hlavne zrozumiteľný návod, ako akcie nakúpiť. V krátkosti si však teraz povieme niekoľko podstatných detailov.

Na úvod však jedna zlatá rada, ktorú odporúča aj súkromný investor zo spomínaného portálu Lukáš Ištvan, je, že postupnosť týchto krokov netreba podceňovať. Na začiatku vám to možno bude trvať o niečo dlhšie, ale postupne sa ich naučíte – a hlavne, niektoré z nich už budete mať hotové.

Tým najdôležitejším krokom vôbec je otvorenie účtu brokera u spoločnosti, ktorý nám umožňuje nakupovať alebo predávať akcie. Samotný broker má prístup na svetové burzy a vaše objednávky väčšinou realizuje prostredníctvom obchodnej platformy, ktorú viete ovládať z vášho počítača, prípadne z mobilu pomocou aplikácie.

Ako si vybrať vhodného akciového brokera?

Vyberte si renomovaného brokera, ktorý zabezpečí bezpečnosť vašich vkladov a má prístup na svetové akciové trhy. Taktiež môžete brať do úvahy ďalšie kritériá, ako sú poplatky, samotná platforma či výška vkladu. Odporúčaní brokeri sú napríklad Saxo Bank, XTB alebo eToro.

Poďme ďalej – pretože potom nasleduje založenie obchodného účtu, ktorý sa podobá vytváraniu toho bankového. Je väčšinou veľmi rýchly a nezaberie vám viac ako 10 až 15 minút. V neposlednom rade musíte na obchodný účet vložiť peniaze niektorou so žiadaných foriem, aby ste mohli samotné akcie nakúpiť.

Aké akcie nakúpiť?

Je nemenej dôležitá otázka na vašej ceste k úspešnému investovaniu. Môžete sa na ňu pozerať z dvoch strán – buď pôjdete cestou úspešných investorov, alebo sa skúsite zamyslieť viac a vytvoríte si vlastné analýzy. Druhá možnosť je, samozrejme, náročnejšia, ale ak chcete o akciách vedieť viac, určite si zvoľte práve túto. Na portáli uspesnynaburze nájdete množstvo užitočných tipov na to, čo pri výbere zohľadniť. Určite sa však zamerajte na tržby a zisk spoločnosti, či tzv. P/E ratio, čo je pomer medzi cenou akcie a ziskom. Lukáš Ištvan uvádza, že investovanie do akcií je predovšetkým o nájdení skvelých spoločností, ktoré budú do budúcnosti prosperovať a rásť. Práve o tom vám môže povedať viac napríklad profil danej spoločnosti, jej manažment či najdôležitejšie finančné ukazovatele, ako sú čistý zisk alebo tržby.

Vybrali ste si konkrétne akcie? Teraz je potrebné ich kúpiť. To vybavíte pomocou obchodných príkazov, čiže objednávok. Táto operácia sa väčšinou zadáva v konkrétnej obchodnej platforme. Vždy však uvidíte dve ceny – jedna predstavuje sumu, za ktorú môžete danú akciu predať (sell) a druhá, za ktorú ju môžete nakúpiť (buy). Potom zostáva už iba kúpiť alebo aj predať akciu, ktorú už máte, prípadne zadať limitnú (čakajúcu) objednávku.

Určite je predovšetkým na začiatok rozumné kúpiť primerané množstvo akcií a tiež ich pravidelne prehodnocovať. Lukáš Ištvan radí, že predovšetkým na začiatku sa nesnažte za každú cenu zarobiť – ste vo fáze učenia. Vyskúšajte tiež diverzifikáciu – a teda nákup rôznych akcií.

Máte pocit, že už by ste sa vo svete akcií mohli orientovať lepšie? Vyskúšajte to – investujte na začiatok malú sumu a počítajte s tým, že aj skúsení investori občas niečo stratia. Dokážete však tiež veľa získať. Viac detailov ohľadom investovania do akcií vám poskytne podrobný návod na uspesnynaburze.

Vysvetľoval Lukáš Ištvan, súkromný investor z portálu upesnynaburze.sk.