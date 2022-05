Matovič vytvoril s fašistami temnú koalíciu, Hlas opäť oprášil otázku referenda o predčasných voľbách (video)

Zber podpisov

NKÚ obsadili "matovičovci"

26.5.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) považuje za absolútne neprijateľné, aby ďalšie dva roky vládla Slovensku temná koalícia Igora Matoviča (OĽaNO) s fašistami.Preto dôsledne zváži všetky demokratické nástroje, ktorými si občania môžu vynútiť odchod takejto vlády vrátane referenda o predčasných voľbách. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková „Chceme sa v krátkom čase stretnúť s ďalšími opozičnými stranami, ktoré vyjadrujú nedôveru súčasnej vláde, jej skutočnému premiérovi Igorovi Matovičovi a ktoré si uvedomujú zásadné nebezpečenstvo koalície s fašistami pre slovenskú demokraciu. Ak sa dohodneme, že napriek časovo kritickému hľadisku ideme zbierať podpisy pod referendum, Hlas-SD sa bezodkladne zapojí do príprav petičnej akcie,“ vyhlásil predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini Hlas-SD uviedol, že po spoločnom hlasovaní o Matovičovom balíčku sa temná koalícia prejavila aj pri voľbe predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ).„Padlo ďalšie demokratické pravidlo, že tento post patrí nominantovi opozície, aby vláda nekontrolovala samú seba. Aj predsedom, aj podpredsedom NKÚ sa však stali nominanti OĽaNO, a to vďaka opätovnej podpore fašistov. Ak by mala táto temná koalícia aj naďalej prijímať zásadné rozhodnutia pre chod štátu, stane sa otázka odchodu vlády a predčasných volieb oveľa naliehavejšou,“ zdôraznil Pellegrini.