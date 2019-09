Do Damasku pricestoval osobitný vyslanec OSN pre Sýriu

Bašár Asad, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 22. septembra (TASR) - Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen pricestoval v nedeľu do Damasku na nové kolo rozhovorov o vytvorení výboru, ktorý bude poverený vypracovaním novej ústavy pre túto krajinu spustošenú vojnou.Ako informovala agentúra AFP, Pedersen by sa mal v pondelok stretnúť so sýrskym ministrom zahraničných vecí Walídom Mualímom, aby prediskutovali vznik ústavodarného výboru.Tento iniciatívny návrh zo strany OSN sa doteraz nepodarilo realizovať pre názorové nezhody s vládou prezidenta Bašára Asada. Generálny tajomník OSN António Guterres však v stredu informoval o dosiahnutí dohody o zložení výboru, ktorý by mal vypracovať novú ústavu pre Sýriu.Ako konštatovala agentúra AFP, ide o dôležitý krok, ktorý môže prispieť k ukončeniu viac ako osemročného konfliktu v Sýrii. Výbor má byť zložený zo 150 členov, z ktorých tretinu vyberie vláda, tretinu opozícia a zvyšok členov bude delegovať OSN.Okrem zloženia výboru by sa počas Pedersenovej návštevy v Damasku malo rokovať aj o mechanizmoch, ktorými sa výbor bude riadiť, a o jeho pôsobnosti. Diplomati majú v tejto súvislosti obavy, že konkrétny pokrok vo veci ústavodarného výboru je stále vzdialený a je otázkou niekoľkých mesiacov.Sýrsky provládny denník al-Watan však napísal, že Pedersen by mohol vznik ústavodarného výboru oficiálne oznámiť na Valnom zhromaždení OSN, ktoré sa tento týždeň otvára v New Yorku.