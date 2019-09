Likud nechce, aby nová izraelská vláda závisela od strán izraelských A

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 22. septembra (TASR) - Izraelská pravicová strana Likud v nedeľu zopakovala svoju pripravenosť vytvoriť stabilnú a silnú vládu. Kritizovala tiež možnosť, že nová izraelská vláda by mohla byť odkázaná na podporu poslancov strán zastupujúcich v parlamente izraelských Arabov.Uvádza sa to vo vyhlásení, ktorým strana Likud v nedeľu reagovala na rozhodnutie Jednotnej arabskej kandidátky. Tá po interných rokovaniach odporúča prezidentovi Reuvenovi Rivlinovi poveriť zostavením novej izraelskej vlády lídra centristického bloku Modrá a biela Bennyho Ganca.Likud, ktorý vedie premiér Benjamin Netanjahu, vo svojej reakcii uviedol, že zo strany koalície arabských strán ide o očakávaný vývoj.Strana Likud vo svojom vyhlásení ubezpečila, že podnikne" vysvetľuje sa vo vyhlásení strany Likud.Jednotná arabská kandidátka sa podporou Ganca odhodlala ku kroku, ktorý arabského strany v Izraeli neurobili od roku 1992, keď podporili lídra Strany práce Jicchaka Rabina, ktorý presadzoval nastolenie mieru s Palestínčanmi.Zatiaľ nie je známe, akými požiadavkami arabské strany podmienili svoju podporu Gancovej kandidatúre.Ich zástupcovia však v sobotu uviedli, že politik, ktorého by boli pripravení podporiť, by musel dať záruky, že splní ich požiadavky. Medzi nimi je obnovenie mierového procesu medzi Izraelom a Palestínčanmi, zlepšenie životných podmienok arabskej komunity v Izraeli a zvrátenie zákona o národnom štáte, ktorý krajinu definuje ako štát židovského národa.Ako upozornil denník The Jerusalem Post, táto podpora nie je 100-percentná - strana Balad, súčasť arabskej koalície, totiž Ganca nepodporilaGanc, ako je známe, bol náčelníkom hlavného štábu izraelskej armády.Balad Ganca kritizoval aj za to, že verejne nezaujal stanovisko k požiadavkám, ktorými Jednotná arabská kandidátka podmieňuje svoju podporu. Ani tieto požiadavky však zatiaľ nie sú známe.Jednotná arabská kandidátka získala v utorkových voľbách 13 poslaneckých mandátov.