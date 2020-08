Do dejiska US Open prichádzajú slovenskí tenisti, Kužmová a Gombos absolvovali test na COVID-19

Gombos je čakateľom na kvalifikáciu

Podujatie bez viacerých hviezdnych hráčov

17.8.2020 (Webnoviny.sk) - S blížiacim sa termínom štartu grandslamového tenisového turnaja US Open pomaly prilietajú do amerického New Yorku hráči z celého sveta a výnimkou nie sú ani Slováci. Viacerí sú už v dejisku turnaja a podstúpili aj povinný test na koronavírus , negatívny bol prípade národnej ženskej jednotky Viktórie Kužmovej aj u slovenskej mužskej dvojky Norberta Gombosa Ešte pred US Open sa v rovnako dejisku, teda v areáli Flushing Meadows, uskutočnia aj turnaje ATP resp. WTA. Kužmovú tam čaká kvalifikácia, Gombos je aktuálne prvým čakateľom na miesto v kvalifikácii."Na jednu stranu je smutné, že sme v New Yorku a nemôžme z neho nič vidieť. Na druhú stranu som ale rada, že sa sezóna rozbieha a môžem hrať ostrý turnaj. Mám so sebou pár knižiek a dobrý seriál na Netflixe, takže nudiť sa určite nebudem," prezradila v rozhovore pre oficiálny web Slovenského tenisového zväzu (STZ) 22-ročná košická rodáčka Kužmová.O osem rokov starší Galanťan Gombos chvíľu uvažoval, či vôbec má letieť do USA. "Uvažoval som nad tým. Ale je to hlavná súťaž grandslamu, to rozhodlo. Veď preto hráme tenis, aby sme sa mohli zúčastniť vrcholových podujatí. Je to pre mňa veľká príležitosť aj napriek všetkým opatreniam a obmedzeniam," prezradil Gombos pre stz.sk US Open v New York sa začne v pondelok 31. augusta a potrvá do nedele 13. septembra. Z podujatia sa odhlásilo viacero hviezdnych hráčov aj z elitnej desiatky, väčšina ako dôvod uviedla obavy z koronavírusu a opatrení s tým spojenými.