Pánik a Fehérváry sú krok od vypadnutia z play-off NHL, brankár Hart vynuloval Tatarov Montreal (video)

Pánik s jednou mínuskou





Tatar ani raz nevystrelil na bránku









Pavelski sa blysol hetrikom













17.8.2020 (Webnoviny.sk) - V nedeľňajších dueloch zámorskej hokejovej NHL sa Slovákom bodovo ani výsledkovo nedarilo. Produktivitu si nevylepšil ani jeden zo štyroch korčuliarov a z triumfu sa tešil iba jeden z nich.Miestenku v konferenčnom semifinále zatiaľ nemá istú ani jeden tím, no blízko k tomu majú hráči dvoch družstiev. Vegas Golden Knights mohli postup ďalej spečatiť už v nedeľu, no Chicagu Blackhawks podľahli 1:3 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 3:1 na zápasy.Krok od vypadnutia už sú hokejisti Washingtonu Capitals , ktorí podľahli New Yorku Islanders 1:2 po predĺžení a na zápasy prehrávajú už 0:3.Za Caps nastúpili hneď dvaja Slováci, ale mladý obranca Martin Fehérváry ani skúsený útočník Richard Pánik nezabránili ďalšej prehre klubu z hlavného mesta USA. Pánik strávil na ľade 9:18 min a okrem jednej strely si pripísal jeden mínusový bod, Fehérváry odkorčuľoval 11:31 min."Myslím si, že sme odohrali celkom dobré stretnutie, výsledok sa však nedostavil. Som presvedčený, že už ďalší duel bude iný, nepochybujem o tom. Nemáme to stratiť, preto pôjdeme na ľad a dáme do toho všetko. Nemyslíme príliš na stav série, idem zápas po zápase. Už niekoľko tímov však dokázalo zvrátiť takto nepriaznivý stav. My veríme v svoje schopnosti," myslí si útočník Alexander Ovečkin , ktorý v nedeľu asistoval pri jedinom presnom zásahu svojho tímu.Montreal útočníka Tomáša Tatara v nedeľu podľahol Philadelphii Flyers 0:1 a v sérii prehráva 1:2. Slovenský krídelník odohral viac ako 16 minút, no nepripísal si ani jednu strelu na bránku.Hráčov Canadiens úplne vynuloval brankár súpera Carter Hart, ktorý zneškodnil všetkých 23 striel. Stal sa najmladším gólmanom v klubovej histórii, ktorý si v play-off pripísal čisté konto."Druhý zápas série nepatril medzi naše najlepšie (prehra 0:5, pozn.), ale sme radi, že v treťom to bolo inak. Do začiatku stretnutia sme určovali tón duelu, dali gól a zvíťazili," zhodnotil 22-ročný Hart podľa oficiálneho webu NHL.Mimoriadne vyrovnaná je séria medzi Dallasom Calgary , po nedeli je tam stav vyrovnaný 2:2 na zápasy. Dallasu Stars slovenského obrancu Andreja Sekeru sa podarilo vyrovnať stav série zásluhou triumfu 5:4 po predĺžení. Sekera strávil na ľade 10:48 min, okrem jednej strely na bránku si pripísal jeden mínusový bod.Hrdinami "hviezd" boli autor hetriku Joe Pavelski či strelec víťazného gólu Alexander Radulov . Pavelski pritom duel poslal do predĺženia zásahom 12 sekúnd pred treťou sirénou. "Šli sme do toho naplno a chceli sme vyhrať. Dnes sa dalo dokopy veľa maličkostí, ktoré nám zabezpečili vyrovnanie série," zhodnotil Pavelski pre nhl.com.Postupový mečbal si v nedeľu nevybojoval Vancouver , Canucks prehrali s obhajcom Stanleyho pohára 2:3 po predĺžení, na zápasy však vedú 2:1.