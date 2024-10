Do dobrovoľnej ukrajinskej légie sa prihlásil veľmi malý počet ľudí, tvrdí poľský minister obrany

2.10.2024 (SITA.sk) - Počet Ukrajincov, ktorí sa dobrovoľne prihlásili do ukrajinskej légie v Poľsku, je podľa poľského ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamysza extrémne nízky.„Deklarácie boli na začiatku veľmi vysoké, dokonca naznačovali, že by mohla vzniknúť jedna brigáda, teda niekoľko tisíc ľudí. To sa však nestalo," povedal minister obrany. Informuje o tom web Ukrajinská pravda , ktorý cituje poľský portál WP.Poľský minister zahraničných vecí Radosław Sikorski počas nedávneho samitu NATO vo Washingtone uviedol, že do ukrajinskej légie v Poľsku sa zaregistrovalo niekoľko tisíc Ukrajincov. V závere septembra však správy z médií naznačili, že ukrajinská légia je stále „nápadom na papieri“.Poľský minister obrany však zdôraznil, že Poľsko doteraz vycvičilo približne 20-tisíc ukrajinských vojakov.