Poslanec Šipoš si odmietol obliecť sako, vyviedli ho z rokovacej sály parlamentu (video)

2.10.2024 (SITA.sk) - Poslanca Michala Šipoša hnutie Slovensko ) vyviedli z rokovacej sály parlamentu. Príslušníkmi Úradu na ochranu ústavných činiteľov ho nechal vyviesť poslanec Tibor Gašpar Smer-SD ). Dôvodom bolo, že si Šipoš odmietol obliecť sako, pričom na tričku mal nápis „Zvýšili sebe platy, ľuďom dane". Informovalo o tom hnutie Slovensko.„Šikanovanie za pravdu sme tu zažili tak 35 rokov dozadu, ani to si však už komunisti tak veľa nedovoľovali, pretože sa schyľovalo k Novembru 89‘. Súčasní zločinci s tým nemajú absolútny problém,“ uviedol predseda hnutia Igor Matovič Šipoš sa vyjadril, že sa chcel v rozprave vyjadriť ku konsolidácii, ktorou chce vláda vziať ľuďom z peňaženiek 2,7 miliardy eur.„Nebolo mi to umožnené preto, lebo mám na tričku napísanú pravdu. A to napriek tomu, že v rokovacom poriadku nie je žiadna zmienka o tom, aký odev má poslanec v sále nosiť. Prekáža im, že upozorňujeme na to, že nedržia sľuby a idú ľuďom zobrať 2,7 miliardy eur," uzavrel Šipoš.