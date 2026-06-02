Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
02. júna 2026
Do dražby pôjde dres legendárneho Pelého z finále MS 1958. Koľko zaň zaplatí nový majiteľ?
Exkluzívny kus futbalovej histórie - dres legendy zmení vlastníka. Aukčná spoločnosť Sotheby's sa chystá dražiť mimoriadne unikátny predmet športovej histórie. Nového majiteľa môže získať dres, ...
2.6.2026 (SITA.sk) - Exkluzívny kus futbalovej histórie - dres legendy zmení vlastníka.
Aukčná spoločnosť Sotheby's sa chystá dražiť mimoriadne unikátny predmet športovej histórie. Nového majiteľa môže získať dres, ktorý počas finále futbalových majstrovstiev sveta v roku 1958 nosil neskorší "futbalový kráľ" Pelé. Aukcia je načasovaná tak, aby sa konala v súvislosti s aktuálnou edíciou MS.
Brazílčan Pelé, ktorý mal v tom čase len 17 rokov, strelil vo finále proti Švédsku (5:2) dva z piatich gólov svojho tímu. Tento triumf znamenal pre Brazíliu vôbec prvý z piatich titulov majstra sveta, tri z nich získal práve Pelé prezývaný "Kráľ".
Edson Arantes do Nascimento zomrel v decembri 2022 vo veku 82 rokov po boji s rakovinou hrubého čreva.
Podľa vyhlásenia Sotheby's sa očakáva, že cena draženého dresu s číslom 10 presiahne 6 miliónov dolárov. Aukcia potrvá od 29. júna do 16. júla, vyvrcholí teda tri dni pred finále MS 2026.
Rekord v oblasti športových memorabilií držal dres Diega Maradonu známy ako "Ruka Božia", ktorý v roku 2022 vydražili za 9,3 milióna dolárov. Tento rekord neskôr prekonala dražba drese Michaela Jordana "Last Dance" z Chicaga Bulls, ktorý bol predaný za 10,1 milióna dolárov.
Pelé svoj dres z roku 1958 venoval spoluhráčovi a priateľovi Didimu, ktorého rodina ho uchovala desaťročia. Dres neskôr skončil v múzeu a napokon bol v roku 2004 vydražený, uviedla spoločnosť Sotheby's.
V rámci špeciálnej aukcie "The Beautiful Game" budú ponúkané aj ďalšie exponáty vrátane kapitánskej pásky Diega Maradonu zo zápasu z roku 1986 či výstroja argentínskej hviezdy Lionela Messiho.
Verejná výstava týchto predmetov bude otvorená od 1. júla v budove Sotheby's Breuer v New Yorku.
Zdroj: SITA.sk - Do dražby pôjde dres legendárneho Pelého z finále MS 1958. Koľko zaň zaplatí nový majiteľ? © SITA Všetky práva vyhradené.
