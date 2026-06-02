 24hod.sk    Šport

02. júna 2026

Rodri odkladá rozhodnutie o budúcnosti v Manchestri City. Venovať sa jej chce až po majstrovstvách sveta


Tagy: MS vo futbale 2026 španielska futbalová reprezentácia

Španielsky defenzívny stredopoliar sa chce pred rozhodnutím o ďalšej kariére sústrediť na svetový šampionát a potreby národného tímu.



2.6.2026 (SITA.sk) - Španielsky defenzívny stredopoliar sa chce pred rozhodnutím o ďalšej kariére sústrediť na svetový šampionát a potreby národného tímu.


Španielsky futbalový defenzívny stredopoliar Rodri z anglického klubu Manchester City rozhodnutie o svojej budúcnosti na Etihad Stadium odkladá a bude sa jej venovať až po skončení tohtoročných majstrovstiev sveta.

Rodri má zmluvu s "The Citizens" do leta 2027 a v ostatných týždňoch sa objavili dohady o možnom prestupe do španielskeho Realu Madrid. Kandidát na post prezidenta "bieleho baletu" Enrique Riquelme ho totiž údajne zvažuje ako potenciálnu posilu.

V rozhovore počas prípravy španielskej reprezentácie pred svetovým šampionátom Rodri uviedol, že si uvedomuje špekulácie okolo jeho osoby vzhľadom na blížiaci sa koniec kontraktu, no uprednostňuje sústredenie sa na nadchádzajúci turnaj.

"Snažím sa neprikladať príliš veľkú váhu týmto správam. Viem, že sú súčasťou nášho povolania," povedal a dodal, že ak by sa nekonal svetový šampionát, situácia by mohla byť iná.

Rodri prestúpil do Manchestru City v roku 2019 z Atlética Madrid a odvtedy si vybudoval kľúčovú pozíciu v tíme. S City získal štyri tituly v Premier League a hral dôležitú rolu pri zisku premiérového triumfu v Lige majstrov. V ostatnom období však zápasil s problémami v podobe zranení, vrátane vážneho pretrhnutia predného skríženého väzu v septembri 2024.

Španielsky futbalista zdôraznil, že jeho primárnou úlohou je teraz pripraviť sa na svetový šampionát, ktorý sa bude konať v USA, Mexiku a Kanade a od 11. júna do 19. júla.

"Všetko, čo súvisí s mojou budúcnosťou, počká až po majstrovstvách sveta," uzavrel Rodri.


Zdroj: SITA.sk - Rodri odkladá rozhodnutie o budúcnosti v Manchestri City. Venovať sa jej chce až po majstrovstvách sveta © SITA Všetky práva vyhradené.

