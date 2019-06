Do druhého čítania idú novely SNS, ktoré majú znížiť niektoré dane

Na snímke NR SR. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 26. júna (TASR) - Na Slovensku by sa mali znížiť niektoré dane, taktiež by sa mali zrušiť koncesionárske poplatky pre seniorov. Do druhého čítania sa totiž dostala séria noviel z dielne koaličnej SNS. Plénum definitívne schválilo návrh SNS na úpravu podmienky na poskytovanie stimulov na výskum a vývoj.Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) má klesnúť daň na noviny, časopisy a periodiká na 10 %.navrhujú poslanci s tým, že nižšia sadzba sa neuplatní na periodiká, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu.Ďalej chce v daňovej oblasti SNS znížiť daň z príjmu právnických osôb z 21 % na 15 % s účinnosťou od 1. januára 2020.zdôvodnili národniari.Ďalším opatrením je zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov a poberateľov dávok v hmotnej núdzi, ktoré poslanci navrhujú v novele zákone o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. Novela sa tiež dostala do druhého čítania.tvrdia poslanci SNS.Plénum definitívne schválilo aj novelu zákona o stimuloch na výskum a vývoj z dielne SNS, ktorou sa má upraviť podmienka na poskytovanie stimulov, ktorá spočíva v zápise do registra partnerov verejného sektora. Novela má nadobudnúť účinnosť od 1. septembra tohto roka.zdôvodnili poslanci.