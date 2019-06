Najmodernejšie kongresové centrum na Slovensku vznikne v Eurovea City

EUROVEA CITY

26.6.2019 (Webnoviny.sk) -Kongresová turistika tvorí vo vyspelých štátoch a ich metropolách pomerne veľkú časť príjmov z cestovného ruchu. Kongresové priestory zvyšujú prestíž každej krajiny a mesta, keďže lákajú napríklad aj politické podujatia na najvyššej úrovni."Kongresový biznis ponúka veľké príležitosti, ktoré Bratislavu doteraz obchádzali. V našich zámeroch sme spočiatku uvažovali len o multifunkčnom projekte respektíve o kongrese, ktorý bude mať lokálny význam. Vzhľadom na hlbšie pochopenie samotnej funkcie kongresového centra a jeho možného využitia sme však dospeli k záveru, že navrhovaný projekt Eurovea City Congress má potenciál byť významným európskym kongresovým centrom. Je v záujme nás všetkých, aby sa Bratislava dostala na európsku kongresovú mapu," hovorí výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.Administratívno-kongresové centrum, z dielne architektonickej kancelárie GFI, budú tvoriť dva navzájom prepojené funkčné celky. Dvojpodlažné kongresové centrum a signifikantná administratívna veža, ktorá bude s 26-timi podlažiami vizuálnou dominantou. Celková plocha kongresového centra je takmer 10 tisíc m2. K dispozícii bude 975 parkovacích miest."Uvedomujeme si silnú konkurenciu v podobe Viedne či Budapešti, ale Bratislava má pre kongresovú turistiku tiež vynikajúce predpoklady. Výhodou je ukážková dostupnosť diaľničnými pripojeniami, niekoľko letísk v okolí, atraktívne nábrežie rieky Dunaj, zaujímavé historické centrum a najmä vysoká bezpečnosť, ktorá je jedným z najdôležitejších kritérií výberu lokalít pre kongresy. Eurovea City Congress však nemá slúžiť len kongresovým turistom. Bratislavčania získajú moderný kultúrny a spoločenský priestor s dostatočnou kapacitou i variabilnosťou vhodný napríklad na koncerty, plesy a iné spoločenské akcie," vysvetľuje Pavel Pelikán.Budúce kongresové centrum bude spĺňať najvyššie medzinárodné štandardy so špičkovým zázemím a technológiou s potenciálom pritiahnuť skutočne veľké nadnárodné podujatia. V interiéri návštevníkov privíta veľkorysý priestor vstupnej lobby s impozantným schodiskom. Na prízemí bude situovaná aj veľká variabilná kongresová sála s kapacitou 1200 miest na sedenie a reštaurácia. Ponuku priestorov doplnia menšie kongresové sály, ktoré umožnia spájanie podľa potreby, čo umožní organizáciu rôznorodých podujatí, od komorných súkromných akcií až po medzinárodné konferencie, plesy či koncerty pre viac ako 2000 účastníkov. Technické a dispozičné riešenie zabezpečí, že v priestoroch sa bude môcť konať viacero akcií súbežne bez toho, aby sa navzájom rušili. Celá budova je navrhnutá ako bezbariérová a bude ašpirovať na medzinárodný certifikát zelenej budovy BREEAM OUTSTANDING."Na krajiny východnej Európy sa zvyčajne nazerá ako na miesta so zlou infraštruktúrou a zastaranými kapacitami. Projektom kongresového centra tento hendikep prekonáme. V Bratislave vznikne unikátny priestor, ktorý bude prinášať benefity celému mestu. Nehovoriac o tom, že ak sa spojí Eurovea City Congress napríklad s kapacitami hotela Sheraton a Slovenského národného divadla, môže Bratislava hostiť kongresy pre 5000 ľudí, čo je skvelá príležitosť. Som si istý, že kongresové centrum blízko Dunaja pomôže našu metropolu dostať do prvej ligy," dodáva Pavel Pelikán.Verejný priestor v okolí budovy bude niesť rukopis španielskej architektky a urbanistky Beth Galí, ktorá sa podieľala na riešení verejných priestranstiev a parkov v mnohých svetových metropolách a navrhuje verejné priestory v celej štvrti EUROVEA CITY. Predpolie pred vstupom do Eurovea City Congress bude tvoriť kultivované námestie. Vnútroblok bude nadväzovať na centrálny priestor pred vstupom do novej časti nákupnej galérie Eurovea a líniu Pribinovej ulice. Námestie so sadovými úpravami a vlajkoslávou kongresového centra bude prirodzene komunikovať s parterom existujúcich stavieb Tower 115 a Pribinova 19.Prejavom dôvery v úspešnosť tohto projektu je aj vstup najväčšieho realitného fondu na Slovensku NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol., a.s. s majetkom presahujúcim 755 miliónov eur. PodľaVladimíra Salkoviča, člena predstavenstva spoločnosti, fond stavia na predchádzajúcej úspešnej spolupráci s JTRE na niekoľkých projektoch."Verím, že náš prvý realitný fond, ktorý už dlhodobo vykazuje stabilnú výkonnosť, sa účasťou na tomto, pre Bratislavu výnimočnom projekte, ešte viac posilní," hovorí Vladimír Salkovič.Predpokladaný termín ukončenia výstavby Eurovea City Congress je rok 2024. Odhadované náklady na výstavbu predstavujú sumu viac ako 100 miliónov Eur.Existujúci komplex Eurovea a jeho rozšírenie o druhú fázu Eurovea2 tvoria kľúčové časti budúcej štvrte EUROVEA CITY. Projekt Eurovea 2 disponuje vydaným územným rozhodnutím v rozsahu 6 stavebných objektov, vrátane výškovej obytnej budovy EUROVEA TOWER, a v súlade s platnými pravidlami pokračuje v územnom konaní a získavaní povolení na ďalšie časti a objekty. Eurovea2 prešla najkomplexnejším dopravno-kapacitným posúdením spomedzi všetkých projektov v lokalite a jeho výsledkom je návrh konkrétnych opatrení a úprav všetkých veľkých križovatiek a cestných komunikácií v zóne. Súčasťou celkovej dopravnej koncepcie v zóne je aj návrh developera vybudovať nový centrálny električkový okruh, ktorý okrem zlepšenia prevádzkových podmienok súčasných tratí umožní aj prepojenie najväčších mestských častí Ružinov a Petržalka. Riešením verejných priestorov v EUROVEA CITY sa koncepčne zaoberá svetovo uznávaná architektka Beth Galí, ktorá sa okrem ich vizuálneho stvárnenia a zelene venuje aj riešeniu všetkých druhov mobility v novej štvrti.