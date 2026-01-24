Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

24. januára 2026

Do dvoch dobročinných zbierok na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika možno prispieť už len zopár dní


Do dvoch dobročinných zbierok na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach možno prispieť už len zopár dní. Ako univerzita ...



upjs 676x472 24.1.2026 (SITA.sk) - Do dvoch dobročinných zbierok na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach možno prispieť už len zopár dní. Ako univerzita informuje na svojom webe, jedna zo zbierok je určená pre neziskovú organizáciu Oáza – Nádej pre nový život.


Pomôcť ľuďom bez domova môžete trvanlivými potravinami ako sú cestoviny, ryža, múka, olej, koreniny, konzervy, káva, čaj, balené nápoje a iné požívatiny. Zbierať budeme taktiež kozmetické prípravky, čistiace prostriedky a detské hry a hračky,“ uviedla UPJŠ.

Zberné krabice môžu prispievatelia nájsť na rektoráte univerzity, lekárskej fakulte, prírodovedeckej fakulte, právnickej fakulte, fakulte verejnej správy, filozofickej fakulte, ústave telesnej výchovy a športu a na študentských internátoch Medická 4 a 6, a tiež v Botatnickej záhrade. Konkrétne údaje o miestach, kam možno hmotnú pomoc priniesť, sú dostupné napríklad na sociálnych sieťach UPJŠ.

Súčasne so zbierkou pre Oázu prebieha aj zbierka Svetlo a teplo pre Ukrajinu. „Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje zbierku Svetlo a teplo pre Ukrajinu, aby sme spoločne priniesli svetlo a teplo tým, ktorí to teraz veľmi potrebujú. Každý z nás môže prispieť a ukázať, že solidarita a ľudskosť majú obrovskú silu,“ uviedla univerzita.

Doplnia, že pre Združenie FEMAN zbierajú sviečky a zvyšný vosk, taktiež ručné baterky a čelovky, ale aj powerbanky a rôzne batérie, ktoré pomôžu udržať zariadenia v prevádzke. Aj v prípade tejto zbierky možno veci priniesť na rektorát na Šrobárovej ulici v Košiciach, taktiež do viacerých budov lekárskej, prírodovedeckej, právnickej a filozofickej fakulty, a tiež na Fakultu verejnej správy na Popradskej 66, do Botanickej záhrady, ÚTVŠ, aj internátov na Medickej.

Obe zbierky trvajú do 30. januára.


Zdroj: SITA.sk - Do dvoch dobročinných zbierok na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika možno prispieť už len zopár dní © SITA Všetky práva vyhradené.

