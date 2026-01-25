Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 25.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Gejza
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. januára 2026

Zapojí sa Slovensko do Trumpovej Rady mieru? Ministerstvo zahraničia dostalo zakladajúce dokumenty


Tagy: Americký prezident Mierový plán

Slovenská republika bola oslovená prostredníctvom ambasády Spojených štátov amerických v Bratislave na zapojenie sa do Rady mieru, ktorú formuje americký prezident Donald Trump. ...



Zdieľať
switzerland_davos_trump_71868 676x451 25.1.2026 (SITA.sk) - Slovenská republika bola oslovená prostredníctvom ambasády Spojených štátov amerických v Bratislave na zapojenie sa do Rady mieru, ktorú formuje americký prezident Donald Trump. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, momentálne vyhodnocuje doručené zakladajúce dokumenty, pretože musí posúdiť súvislosti s vnútroštátnou legislatívou i medzinárodnými záväzkami.


„Vítame akúkoľvek mierovú iniciatívu, ktorá dokáže priniesť reálne výsledky, ako sa to americkej administratíve pod vedením Donalda Trumpa podarilo napríklad medzi Arménskom a Azerbajdžanom, mierovým plánom v Pásme Gazy či pri aktuálne prebiehajúcich rokovaniach medzi ukrajinskou a ruskou stranou,“ skonštatoval rezort.

Americký prezident Donald Trump na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose predstavil novú Radu mieru a opäť sa vykreslil ako globálny mierotvorca, hoci jeho iniciatíva vyvoláva rozsiahlu skepsu a obavy z narušenia existujúceho medzinárodného poriadku.


Zdroj: SITA.sk - Zapojí sa Slovensko do Trumpovej Rady mieru? Ministerstvo zahraničia dostalo zakladajúce dokumenty © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Mierový plán
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nitrianske Divadlo Andreja Bagara čaká rozsiahla modernizácia, chce využiť aj európske peniaze
<< predchádzajúci článok
Vyhorenie sa stáva novým manažérskym rizikom, nekonečný pracovný deň a neustály stres sú novou normou

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 