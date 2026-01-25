|
Nedeľa 25.1.2026
Meniny má Gejza
|Horoskopy
|Denník - Správy
25. januára 2026
Zapojí sa Slovensko do Trumpovej Rady mieru? Ministerstvo zahraničia dostalo zakladajúce dokumenty
Slovenská republika bola oslovená prostredníctvom ambasády Spojených štátov amerických v Bratislave na zapojenie sa do Rady mieru, ktorú formuje americký prezident Donald Trump. ...
25.1.2026 (SITA.sk) - Slovenská republika bola oslovená prostredníctvom ambasády Spojených štátov amerických v Bratislave na zapojenie sa do Rady mieru, ktorú formuje americký prezident Donald Trump. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, momentálne vyhodnocuje doručené zakladajúce dokumenty, pretože musí posúdiť súvislosti s vnútroštátnou legislatívou i medzinárodnými záväzkami.
„Vítame akúkoľvek mierovú iniciatívu, ktorá dokáže priniesť reálne výsledky, ako sa to americkej administratíve pod vedením Donalda Trumpa podarilo napríklad medzi Arménskom a Azerbajdžanom, mierovým plánom v Pásme Gazy či pri aktuálne prebiehajúcich rokovaniach medzi ukrajinskou a ruskou stranou,“ skonštatoval rezort.
Americký prezident Donald Trump na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose predstavil novú Radu mieru a opäť sa vykreslil ako globálny mierotvorca, hoci jeho iniciatíva vyvoláva rozsiahlu skepsu a obavy z narušenia existujúceho medzinárodného poriadku.
Zdroj: SITA.sk - Zapojí sa Slovensko do Trumpovej Rady mieru? Ministerstvo zahraničia dostalo zakladajúce dokumenty © SITA Všetky práva vyhradené.
