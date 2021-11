Do F1 mieri prvý Číňan, bude spolujazdcom Bottasa v tíme Alfa Romeo

Prelom v histórii

Talentovaný jazdec

17.11.2021 (Webnoviny.sk) - V motoristickom seriáli majstrovstiev sveta monopostov F1 sa v budúcej sezóne 2022 predstaví prvýkrát v histórii aj kmeňový pilot z Číny. Kuan-jü Čou bude druhým jazdcom tímu Alfa Romeo popri Fínovi Valtterim Bottasovi.Ten po piatich rokoch a desiatich víťazstvách opustí elitnú stajňu Mercedes a nahradí krajana Kimiho Räikkönena, ktorý ukončí kariéru. Kuan-jü Čou bude zasa náhrada za Taliana Antonia Giovinazziho. Informuje o tom web formula1.com.Dvadsaťdvaročný Kuan-jü Čou už má za sebou skúsenosti v pozícii testovacieho jazdca F1 pre Alpinu a momentálne je v hre o celkové víťazstvo v šampionáte formuly 2."Cítim, že som pripravený na najväčšiu výzvu vo svojej kariére. Chcem sa poďakovať tímu Alfa Romeo za túto šancu. Sľubujem, že sa budem učiť čo najviac a čo možno najrýchlejšie. Byť prvý Číňan v efjednotke je aj veľký prelom v histórii čínskeho motorsportu a veľmi dobre si to uvedomujem," skonštatoval Kuan-jü Čou.Radostná reakcia druhej strany nenechala na seba dlho čakať. "Je potešením privítať v našom tíme Kuan-jü Čoua. Je to veľmi talentovaný jazdec, čo dokazuje svojimi výsledkami v seriáli F2. Tešíme sa na to, že svoj talent ešte viac prehĺbi vo formule 1," uviedol výkonný riaditeľ tímu Alfa Romeo Frédéric Vasseur."Tešíme sa aj na to, že príchodom Kuan-jü Čoua si naša historická značka Alfa Rome Racing získa množstvo nových fanúšikov z Číny. O úspešnom partnerstve s Valtterim Bottasom vôbec nepochybujeme," optimisticky dodal Vasseur.Značke Alfa Romeo v aktuálnej sezóne MS F1 patrí v Pohári konštruktérov až predposledná deviata priečka. V doterajších devätnástich podujatiach MS nazbierali jej jazdci iba 11 bodov. Tri kolá pred koncom je na tom horšie iba tím Haas s nulou na konte bodov.