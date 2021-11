Federer potvrdil, že určite vynechá Australian Open

Švajčiarsky tenista Roger Federer, ktorý sa zotavuje zo zranenia, vynechá určite grandslamový turnaj Australian Open. Ako informovali švajčiarske médiá, návrat plánuje najskôr v polovici budúceho roka a veľmi nepravdepodobná je i jeho účasť vo Wimbledone.



Dvadsaťnásobný grandslamový šampión, ktorý v auguste oslávil štyridsiatku, odohral v roku 2021 iba trinásť duelov. Od júlovej prehry s Poliakom Hubertom Hurkaczom vo štvrťfinále Wimbledonu sa na kurtoch neobjavil. "Bol by som veľmi prekvapený, ak by som hral vo Wimbledone. Austrália vôbec nepripadá do úvahy. Nie je to ale žiadne prekvapenie. Ak by som sa pokúsil zhrnúť moje športové ambície, povedal by som, že by som ešte opäť rád videl, aký som profesionálny športovec. Bojujem a stále som motivovaný," povedal Federer pre švajčiarske noviny Tamedia, podľa ktorých mu lekári po tretej operácii kolena odporučili v januári začať s ľahkým behom a v marci či apríli začať s hrou na kurtoch. Informovala agentúra DPA.