Do gastra či cestovného ruchu sa po pandémii nevráti pätina zamestnancov, iných by motivoval vyšší plat

Väčšina je stále bez zamestnania

Takmer polovica našla uplatnenie

Motiváciou je vyšší plat a istota

Zvýšil sa počet pracovných ponúk

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.5.2021 (Webnoviny.sk) - Z bývalých zamestnancov a zamestnankýň cestovného ruchu či gastra sú dnes predavači a predavačky či výrobná pracovná sila.Väčšina z nich si vie predstaviť, že by sa vrátili späť, motivovali by ich však k tomu nové podmienky, ako sú vyšší plat a istota pracovného miesta. Ukázal to prieskum spoločnosti Profesia, do ktorého sa v období od 18. mája do 24. mája tohto roka zapojilo 492 respondentov.Išlo najmä o ľudí, ktorí majú za posledný rok skúsenosť s prácou v cestovnom ruchu, gastre a hotelierstve. Spomedzi respondentov bola iba približne desatina bez skúsenosti s prácou v sektore.Najväčšia časť ľudí, ktorá v tomto sektore pracovala, je i dnes stále bez zamestnania. Takúto odpoveď zaznačilo až 36 % respondentov. Približne 31 % ľudí v cestovnom ruchu, gastre a hotelierstve stále pracuje. Naopak, takmer štvrtina potvrdila, že po tom, čo o prácu prišla, si našla nové zamestnanie inde.Keď ľudia v odvetví za posledný rok zmenili alebo prišli o prácu, pri 63 % prípadoch to bolo pre pandémiu. Najčastejším dôvodom bola úplne zatvorená prevádzka alebo zníženie personálu.Takmer polovica bývalého personálu pracujúca v inej sfére našla svoje uplatnenie v obchode a vo výrobe. Bývalí zamestnanci a zamestnankyne hotelov či reštaurácií pracujú dnes často aj v službách, administratíve, doprave či klientskej podpore.K návratu väčšiny bývalých zamestnancov cestovného ruchu, gastra a hotelierstva do tohto sektora by dokázali motivovať vyšší plat a istota pracovného miesta. Treťou najčastejšou odpoveďou boli lepšie pracovné podmienky.Na ďalšej priečke však zamestnanci poukázali aj na nečestné praktiky niektorých zamestnávateľov, ktorí na zmluve priznávajú iba časť mzdy a ostatné financie dávajú pracovníkom „na ruku“.Takmer 40 % respondentov, ktorí pracovali a dnes už nepracujú v tomto sektore, uviedlo, že na návrat späť by ich motivovalo práve prehľadné odmeňovanie, ktoré je zakotvené v zmluve.Výsledky prieskumu podľa Profesie prichádzajú v čase, keď uvoľňovanie opatrení na Slovensku výrazne zvýšilo počet pracovných ponúk v tomto sektore. Zamestnávatelia uverejnili od 1. mája do 25. mája tohto roka 1 154 pracovných ponúk. Oproti počtu inzerátov za celý prvý štvrťrok tohto roka ide takmer o dvojnásobné číslo.