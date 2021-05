USA informovali Rusko o nepripojení k medzinárodnej zmluve o otvorenom nebi

Administratíva amerického prezidenta Bidena vo štvrtok informovala Rusko, že sa opätovne nepripojí k medzinárodnej zmluve, ktorá umožňuje prieskumné lety nad vojenskými zariadeniami. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov.

Ostane len jedna dohoda

Porušovanie zmluvy

Zber informácií

Rusko popiera porušenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.5.2021 (Webnoviny.sk) -Bývalý americký prezident Donald Trump oznámil úmysel odstúpiť od Zmluvy o otvorenom nebi minulý rok v máji, pričom to odôvodnil jej porušeniami zo strany Ruska.Americké rozhodnutie opäť sa k nej nepripojiť znamená, že medzi jadrovými veľmocami ostane v platnosti len jedna dohoda o kontrole zbraní, Nový START.Jej platnosť mala vypršať tento rok a predchádzajúci americký prezident pre jej predĺženie neurobil nič, no Bidenova administratíva po nástupe do úradu rýchlo zabezpečila jej predĺženie o ďalších päť rokov. Zároveň tiež spustili preverovanie Trumpovho rozhodnutia odstúpiť od Zmluvy o otvorenom nebi.Tento proces už však medzičasom ukončili a na základe neho námestníčka ministra zahraničia Wendy Shermanová informovala ruského kolegu Sergeja Rjabkova , že USA sa rozhodli nevrátiť k zmluve z roku 1992.„Spojené štáty mrzí, že Zmluvu o otvorenom nebi podrylo jej porušovanie z ruskej strany," skonštatovalo ministerstvo zahraničných vecí s tým, že na základe kontroly sa Spojené štáty rozhodli, že sa nebudú pokúšať o opätovné pripojenie k nej, vzhľadom na to, že Rusko nedokázalo podniknúť kroky k tomu, aby sa vrátilo k jej dodržiavaniu.„Ďalšie správanie Ruska, vrátane nedávnych krokov v súvislosti s Ukrajinou, neukazuje na partnera zaviazaného k budovaniu dôvery," dodali.Oznámenie prišlo len niekoľko dní pred ohláseným stretnutím prezidentov Joea Bidena a Vladimira Putina , ktoré by sa malo uskutočniť 16. júna v Ženeve.Cieľom Zmluvy o otvorenom nebi bolo vybudovať dôveru medzi Ruskom a Západom, a to tak, že viac ako trom desiatkam signatárov umožnila vykonávať prieskumné lety nad ich územiami pre zber informácií o vojenských silách a aktivitách. Na základe zmluvy sa uskutočnilo viac ako 1 500 letov.Minulý týždeň odhlasovala odstúpenie od medzinárodnej zmluvy dolná komora ruského parlamentu s tým, že ho musí ešte schváliť Rada federácie, horná komora parlamentu, ktorá by o návrhu mala rokovať 2. júna, a podpísať prezident Vladimir Putin.Odstúpenie nadobudne účinnosť šesť mesiacov po podpísaní. Do štvrtka však obe strany tvrdili, že zmluvu je ešte možné zachrániť, pričom ruské úrady uviedli, že sú ochotné svoje rozhodnutie ešte zvážiť v prípade, že tak urobia aj Spojené štáty.Rusko popiera porušenie zmluvy a uviedlo, že odchod USA od zmluvy naruší globálnu bezpečnosť, pretože bude pre vlády ťažšie interpretovať zámery iných národov.Európska únia vyzvala USA, aby zvážili svoje konanie a vyzvala Rusko, aby zostalo pri zmluve. Moskva sa ako podmienku zotrvania pri zmluve neúspešne usilovala presadiť, aby členovia NATO garantovali, že neodovzdajú USA dáta z letov nad Ruskom.