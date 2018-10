Do Grécka dorazilo z Turecka cez pohraničnú rieku 200 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 16. októbra (TASR) - O ďalších 200 migrantoch, ktorí sa v utorok dostali z Turecka do Grécka, informovali v utorok grécke orgány.Podľa gréckej polície dorazili migranti do krajiny v utorok ráno spoločne s rodinami vrátane detí, podľa vlastných slov prešli cez hraničnú rieku Marica (Evros), ktorej hladina bola nízka.Grécka strana zatiaľ nezverejnila konkrétnejšie údaje o štátnej príslušnosti, respektíve národnosti migrantov, ktorých mali autobusy prepraviť do lokalít, kde ich zaregistrujú.Podľa nedávneho vyjadrenia gréckeho ministra pre migráciu Dimitrisa Vitsasa sa cez pevninskú, turecko-grécku štátnu hranicu dostalo do Grécka v roku 2016 asi 3300 migrantov, vlani 5500 z nich a za prvých deväť mesiacov roka 2018 už asi 12.000 migrantov.