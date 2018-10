Do zdravotnej e-knihy by mohli nahliadnuť aj posudkoví lekári

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 16. októbra (TASR) - Do elektronickej zdravotnej knižky pacienta by po novom malo mať prístup viac osôb. Vyplýva to z novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorú v utorok plénum posunulo do druhého čítania. Novela reaguje na spustenie elektronického zdravotníctva do praxe.Po novom by mohol mať do elektronickej zdravotnej knižky prístup napríklad posudkový lekár úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, posudkový lekár Sociálnej poisťovne, znalec, ktorého ustanovil súd. Rovnako zdravotnícky pracovník obce alebo vyššieho územného celku, ktorý vykonáva zdravotnú posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti osoby, lekár samosprávneho kraja, farmaceut samosprávneho kraja a sestra samosprávneho kraja.Novela zákona by mala spresniť nielen rozsah prístupu zdravotníckych pracovníkov, ale tiež môže zmeniť spôsob zapisovania a rozsah zapisovaných údajov do pacientskeho sumára, ako aj vydávanie elektronických preukazov pracovníka v zdravotníctve.Poskytovateľovi, ktorý vedie zdravotnú dokumentáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme, by tak mala odpadnúť povinnosť viesť a uchovávať zdravotnú dokumentáciu v písomnej podobe. Pri nefunkčnosti informačného systému poskytovateľa alebo nefunkčnosti národného zdravotníckeho informačného systému či zo špecifických dôvodov sa bude rátať s možnosťou viesť zdravotnú dokumentáciu aj naďalej v papierovej forme.Od 1. januára 2022 sa má vypustiť aj štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu na účely zdravotného poistenia, ako aj poplatok za takúto službu. Zaviesť sa má aj nový systém úhrady za poskytnutú lekárenskú starostlivosť, a to na základe tzv. dispenzačných záznamov.Úpravou prechádza aj tzv. viacnásobný elektronický recept. Po novom by malo byť lekárovi umožnené, aby mohol pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti predpísať pacientovi lieky, zdravotnícke pomôcky či dietetické potraviny potrebné na liečbu na 30 dní.Za odporúčanie odborného lekára sa má taktiež považovať aj odporúčanie ošetrujúceho lekára v prepúšťacej správe pri prepustení pacienta z nemocnice. V súlade so skutočnou dĺžkou výrobného procesu individuálne pripravovaných liekov a na základe identifikovaných problémov z praxe sa má tiež predĺžiť doba ich výdaja.Novela zákona má v prípade súhlasného stanoviska parlamentu a prezidenta platiť od 31. decembra. Niektoré ustanovenia budú účinné neskôr.