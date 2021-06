Do Hlasu vstúpila prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Dolinková, Pellegrini ju „dotiahol“ z Dobrej voľby (video)

Odchádzajúci zdravotníci

Zdravotníctvo zostalo bez podpory

Kandidovala za Dobrú voľbu

10.6.2021 - Do strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) vstupuje prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Zuzana Dolinková. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to oznámil líder Hlasu-SD Peter Pellegrini s tým, že na najbližšom sneme ju navrhne za ďalšiu podpredsedníčku strany.Dolinková viac ako 13 rokov pôsobí v zdravotníctve a ako právnička je aktívna najmä v oblasti zdravotníckeho práva a legislatívy. Posledných šesť rokov sa primárne venuje problematike ambulantnej zdravotnej starostlivosti.Pellegrini poukázal na to že Dolinková má za sebou roky boja za práva pacientov, ambulantných lekárov a tých, ktorí sú v prvej línii.„Som presvedčená o tom, že to, čo dnes v zdravotníctve nemáme, je čas. Sme po pandémii. Sme v čase, keď nám húfne zo Slovenska odchádzajú zdravotníci, sestry, lekári a naozaj nám hrozí, že sa nebude mať kto o nás postarať," podotkla Dolinková.Za kľúčové považuje to, „aby každý pacient vedel, na ktoré dvere má zaklopať, ak má zdravotný problém". Doplnila, že zdravotníctvo nedostalo počas pandémie podporu štátu. „Pandémiu sme zvládli len vďaka obetavosti, pokore a veľkej súčinnosti a pomoci všetkých zdravotníkov navzájom," zdôraznila.Okrem toho treba podľa nej stabilizovať zdravotnícky personál a riešiť stav sestier na Slovensku, ktoré odchádzajú do zahraničia. Za ďalšiu kľúčovú oblasť považuje oblasť prevencie.V parlamentných voľbách v roku 2020 kandidovala Dolinková za Dobrú voľbu. Pellegrini ju nevníma ako posilu od Tomáša Druckera. „Nemá to nič ani s našimi vzťahmi s Tomášom Druckerom, pretože moje posledné osobné stretnutie s ním bolo príjemné, až on si potom vybral cestu nejakých komentárov a odkazov cez médiá. Ja som sa s ním odvtedy nestretol," ozrejmil.Doplnil, že Dolinková je človek, ktorý má „dostať priestor v reálnej skutočnej politickej strane, ktorá má reálnu šancu sa možno do parlamentu dostať". Tiež má podľa neho dostať možnosť niečo reálne zmeniť. Hlas-SD podľa Pellegriniho nejde cestou „vykrádania" strany Dobrá voľba.