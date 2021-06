V kauze prípravy vraždy Volzovej vypovedali členovia podsvetia, pred súd sa postavila aj herečka Furková

Zabezpečovali ochranu Volzovej

Svoj podiel viny popiera aj Lališ

10.6.2021 (Webnoviny.sk) - V kauze prípravy vraždy podnikateľky Silvie Klaus Volzovej vo štvrtok 10. júna Okresný súd Bratislava II predvolal za účelom svedeckých výpovedí viacerých odsúdených príslušníkov podsvetia. V pozícii svedkov sú tak napríklad Ladislav Bališ známy ako „Dlhý Laco", Ivan Cupper prezývaný „Vincko" alebo Jurij Fejér známy ako „Malý Rus".Ako prvá však vypovedala herečka Zita Furková . Tá uviedla, že od roku 1996 poskytovala pre televíziu Markíza externe dabingové služby. O vzťahoch medzi Volzovou a jej obchodným partnerom, v súčasnosti obžalovaným Pavlom Ruskom však nevedela podrobnosti. „Viem, že tam boli vzťahy, ktoré boli napäté, ale to som vedela z druhej ruky," povedala s tým, že informácie o dianí v Markíze jej dával herec Ľubo Gregor Ten jej podľa vlastných slov v roku 1997 povedal, aby Ruskovu manželku Vieru upozornila, že Volzová sa chce „zmocniť televízie". „Odpovedala, že ona o tom vie," uviedla Furková. Takisto povedala, že Gregor sa v jej prítomnosti pýtal Ruska, či chce zlikvidovať Volzovú. „Na to sa on (Rusko) ohradil, že či sa zbláznil, že sa pred ňou skrýva v Čechách," povedala Furková.Bývalý príslušník skupiny sýkorovci František Borbély vypovedal, že na pokyn Petra Čongrádyho zabezpečovali ešte pred kauzou známou ako Gamatex ochranu Volzovej a po vypuknutí kauzy aj televízie Markíza. Skupina zároveň podľa svedka vykonávala „špehy", teda sledovanie Ruska „aby niečo nevyviedol". O tom však Borbély vedel len od iných členov skupiny.Obžalobe v tomto prípade čelia bývalý riaditeľ TV Markíza a exminister hospodárstva Pavol Rusko a odsúdení príslušníci podsvetia Mikuláš Černák Róbert Lali , prezývaný Kýbel. Prípad sa prejednáva za sprísnených bezpečnostných podmienok v bratislavskom Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody.Podľa obžaloby navštívil Rusko v roku 1997 Mikuláša Černáka v Banskej Bystrici s tým, aby Volzovú uniesli, donútili ju prepísať svoj podiel v spoločnosti Markíza – Slovakia na neho a potom ju odstránili. Rusko obvinenie odmieta.Vo svojej výpovedi pred súdom v máji 2019 pripomenul, že akúkoľvek zmenu vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Markíza – Slovakia, ktorú spoluvlastnil s Volzovou, by musela odobriť licenčná rada. Ak by, ako sa tvrdí v obžalobe, Volzovú niekto prinútil prepísať jej podiel na Ruska a ten by ju následne zlikvidoval, rada by ju nemohla vypočuť. To totiž podľa Ruska prikazoval zákon. V tom prípade by spoločnosť mohla prísť o vysielaciu licenciu.Týmto je podľa obžalovaného vyvrátený argument obžaloby, že by z jej smrti mal finančný prospech. „To nemá žiadnu logiku, to by som musel byť psychicky chorý,“ skonštatoval Rusko. Podiel na skutku popiera aj odsúdený šéf sýkorovcov Róbert Lališ.Ten mal podľa obžaloby zabezpečiť sledovanie Volzovej. Celá vec sa nakoniec neuskutočnila, keďže Mikuláša Černáka vzali do väzby. Černák s Kaštanom účasť na skutku pripustili a Černák sa Volzovej na pojednávaní v septembri 2019 aj ospravedlnil.