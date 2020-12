Do Holandska cestujte iba v nevyhnutných prípadoch, dôrazne vyzýva tamojšia vláda

Domáca izolácia

Negatívne testy

16.12.2020 (Webnoviny.sk) - Holandská vláda odporúča cestujúcim zo Slovenska do Holandska dodržiavať 10-dňovú domácu izoláciu a podstúpiť test na COVID-19 v prípade príznakov ochorenia.Tamojšia vláda zároveň dôrazne vyzýva na cestovanie do krajiny a v rámci nej iba v nevyhnutnom prípade, a to predbežne do polovice marca 2021.Dodáva, že hranice zostávajú otvorené. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Ako ďalej rezort diplomacie priblížil, domáca izolácia je dôrazne odporúčaná aj napriek preukázaniu sa negatívnym testom na COVID-19 vykonaným pred vstupom do krajiny.Vstup s obmedzeniami platí pre viaceré krajiny Európskej únie a väčšinu tretích krajín.„Od 15. decembra 2020 (18:00) sa od niektorých cestujúcich vyžaduje, aby po príchode do Holandska predložili negatívny výsledok RT-PCR testu na COVID-19. Cestujúci z krajiny mimo EÚ/Schengenu, ktorá nie je na zozname EÚ bezpečných krajín, musia byť schopní sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na COVID-19. Obmedzenia sa vzťahujú aj na leteckú dopravu,“ dopĺňa MZVEZ SR.Rezort dodáva, že v súčasnosti sa uvedená požiadavka nevzťahuje na občanov EÚ/Schengenu a ich rodinných príslušníkov, ktorí cestujú alebo sa vracajú z krajín mimo EÚ/Schengenu.