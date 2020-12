Kolíková: Okruh obetí trestných činov sa rozširuje o osoby žijúce v spoločnej domácnosti

Zmena v odškodňovaní obetí

Centrá pre obete domáceho násilia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.12.2020 (Webnoviny.sk) - Okruh obetí trestných činov sa rozšíril o osoby, ktoré spolu žijú v spoločnej domácnosti. Po rokovaní vlády o tom informovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková Za ľudí ). Kabinet totiž v stredu schválil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obetiach trestných činov a zákon o Policajnom zbore. Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) v rámci novely tiež zmenilo systém odškodňovania obetí či vytvorilo intervenčné centrá.Ministerka je presvedčená, že novelou prispeli k spravodlivejšiemu spôsobu, akým sa určuje suma odškodnenia pre obete. Tie totiž teraz už nedostanú menej, ak je viac obetí po pozostalom, ale určenú sumu vyplatí štát každej z nich.„Otočili sme spôsob, ako bola postavená právna úprava. Ak definujeme obeť násilného trestného činu, má nárok na odškodnenie, štát ju vyplatí a následne štát sa domáha vyplatenia tohto nároku od páchateľa,“ pokračovala Kolíková. V minulosti si musela obeť nárok na odškodnenia vymáhať od páchateľa.Ako príklad odškodňovania uviedla ministerka prípad, ak obeť následkom trestného činu zomrela, tak po novom bude fixná suma pre každého pozostalého vo výške 25 násobku minimálnej mzdy.MS SR v návrhu tiež avizuje vznik intervenčných centier pre obete domáceho násilia. Tie by mali úzko spolupracovať so zložkami Policajného zboru „Keď dôjde k vykázaniu násilníka z domácnosti, tak v takom prípade bude do 24 hodín informované príslušné intervenčné centrum. To bude následne informovať obeť, s ktorou bude pracovať na pláne pre ochranu jej zdravia a bezpečnosti,“ vysvetlila Kolíková.Centrá budú obetiam poskytovať komplexnú podporu, pod ktorou sa rozumie nielen právna, ale aj psychologická alebo sociálna pomoc.Návrh novely tiež predlžuje obdobie, na ktoré možno vykázať násilníka z domácnosti z desiatich na 14 dní.