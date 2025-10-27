Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 27.10.2025
 Meniny má Sabína
 Zo zahraničia

27. októbra 2025

Do juhočínskeho mora sa zrútil americký vrtuľník a stíhačka


Vrtuľník a bojové lietadlo amerického námorníctva sa v nedeľu pri dvoch samostatných incidentoch zrútili do Juhočínskeho mora. Uviedli to predstavitelia námorníctva s tým, že ...



us_asian_allies_89803 676x451 27.10.2025 (SITA.sk) - Vrtuľník a bojové lietadlo amerického námorníctva sa v nedeľu pri dvoch samostatných incidentoch zrútili do Juhočínskeho mora. Uviedli to predstavitelia námorníctva s tým, že havárie si nevyžiadali nijaké obete.


Pri prvej nehode do mora spadol vrtuľník MH-60R Sea Hawk „počas vykonávania rutinných operácií z lietadlovej lode USS Nimitz“, uvádza vyhlásenie Tichomorskej flotily amerického námorníctva. Všetkých troch členov posádky vrtuľníka našli pátracie a záchranné tímy.

O polhodinu neskôr sa podľa námorníctva USA zrútila do Juhočínskeho mora americká stíhačka Boeing F/A-18F Super Hornet, a to tiež „počas vykonávania rutinných operácií“ z lode USS Nimitz. Obaja členovia posádky sa katapultovali.

Všetok personál je v bezpečí a v stabilizovanom stave,“ uviedlo americké námorníctvo. „Príčina oboch incidentov je v súčasnosti predmetom vyšetrovania," dodalo.


Zdroj: SITA.sk - Do juhočínskeho mora sa zrútil americký vrtuľník a stíhačka © SITA Všetky práva vyhradené.

