27.10.2025
Meniny má Sabína
Denník - Správy
27. októbra 2025
Do juhočínskeho mora sa zrútil americký vrtuľník a stíhačka
Vrtuľník a bojové lietadlo amerického námorníctva sa v nedeľu pri dvoch samostatných incidentoch zrútili do Juhočínskeho mora. Uviedli to predstavitelia námorníctva s tým, že ...
27.10.2025 (SITA.sk) - Vrtuľník a bojové lietadlo amerického námorníctva sa v nedeľu pri dvoch samostatných incidentoch zrútili do Juhočínskeho mora. Uviedli to predstavitelia námorníctva s tým, že havárie si nevyžiadali nijaké obete.
Pri prvej nehode do mora spadol vrtuľník MH-60R Sea Hawk „počas vykonávania rutinných operácií z lietadlovej lode USS Nimitz“, uvádza vyhlásenie Tichomorskej flotily amerického námorníctva. Všetkých troch členov posádky vrtuľníka našli pátracie a záchranné tímy.
O polhodinu neskôr sa podľa námorníctva USA zrútila do Juhočínskeho mora americká stíhačka Boeing F/A-18F Super Hornet, a to tiež „počas vykonávania rutinných operácií“ z lode USS Nimitz. Obaja členovia posádky sa katapultovali.
„Všetok personál je v bezpečí a v stabilizovanom stave,“ uviedlo americké námorníctvo. „Príčina oboch incidentov je v súčasnosti predmetom vyšetrovania," dodalo.
Zdroj: SITA.sk - Do juhočínskeho mora sa zrútil americký vrtuľník a stíhačka © SITA Všetky práva vyhradené.
