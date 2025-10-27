Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 27.10.2025
 24hod.sk    Zo zahraničia

27. októbra 2025

Pre útok dronov prerušili prevádzku moskovských letísk Domodedovo a Žukovskij


Výbuchy v Moskve a okolí v dôsledku útoku dronov v noci na pondelok hlásili ruské telegramové kanály. Starosta Moskvy Sergej Sobianin uviedol, že na ruskú metropolu ...



gettyimages 2187797902 3 676x430 27.10.2025 (SITA.sk) - Výbuchy v Moskve a okolí v dôsledku útoku dronov v noci na pondelok hlásili ruské telegramové kanály. Starosta Moskvy Sergej Sobianin uviedol, že na ruskú metropolu útočilo 30 dronov. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.


Podľa ruského telegramového kanálu Mash bolo počuť výbuchy napríklad mestách Domodedovo, Podoľsk, Dubna, Ramenskoje, či Kolomna.

Ruský federálny úrad pre leteckú dopravu oznámil, že prevádzku na moskovských letiskách Domodedovo a Žukovskij krátko po polnoci pozastavili. Po tretej ráno však konštatoval, že činnosť týchto letísk obnovili.


Zdroj: SITA.sk - Pre útok dronov prerušili prevádzku moskovských letísk Domodedovo a Žukovskij © SITA Všetky práva vyhradené.

