|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 27.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sabína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. októbra 2025
Pre útok dronov prerušili prevádzku moskovských letísk Domodedovo a Žukovskij
Výbuchy v Moskve a okolí v dôsledku útoku dronov v noci na pondelok hlásili ruské telegramové kanály. Starosta Moskvy Sergej Sobianin uviedol, že na ruskú metropolu ...
Zdieľať
27.10.2025 (SITA.sk) - Výbuchy v Moskve a okolí v dôsledku útoku dronov v noci na pondelok hlásili ruské telegramové kanály. Starosta Moskvy Sergej Sobianin uviedol, že na ruskú metropolu útočilo 30 dronov. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.
Podľa ruského telegramového kanálu Mash bolo počuť výbuchy napríklad mestách Domodedovo, Podoľsk, Dubna, Ramenskoje, či Kolomna.
Ruský federálny úrad pre leteckú dopravu oznámil, že prevádzku na moskovských letiskách Domodedovo a Žukovskij krátko po polnoci pozastavili. Po tretej ráno však konštatoval, že činnosť týchto letísk obnovili.
Zdroj: SITA.sk - Pre útok dronov prerušili prevádzku moskovských letísk Domodedovo a Žukovskij © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa ruského telegramového kanálu Mash bolo počuť výbuchy napríklad mestách Domodedovo, Podoľsk, Dubna, Ramenskoje, či Kolomna.
Ruský federálny úrad pre leteckú dopravu oznámil, že prevádzku na moskovských letiskách Domodedovo a Žukovskij krátko po polnoci pozastavili. Po tretej ráno však konštatoval, že činnosť týchto letísk obnovili.
Zdroj: SITA.sk - Pre útok dronov prerušili prevádzku moskovských letísk Domodedovo a Žukovskij © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Do juhočínskeho mora sa zrútil americký vrtuľník a stíhačka
Do juhočínskeho mora sa zrútil americký vrtuľník a stíhačka
<< predchádzajúci článok
Najvyšší ruský ekonomický vyjednávač odsúdil snahy o zablokovanie dialógu s USA
Najvyšší ruský ekonomický vyjednávač odsúdil snahy o zablokovanie dialógu s USA