Do kedy treba podať odložené daňové priznanie za rok 2019? Pre pandémiu máte stále ešte čas

Presný termín ešte nie je určený

Ukončenie núdzového stavu na to nemá vplyv

30.6.2020 - Daňovníci majú stále čas na podanie daňového priznania k dani z príjmov za minulý rok, ako aj na zaplatenie dane. Hoci 30. júna uplynie tradičný termín na podanie priznania a zaplatenie dane pre daňovníkov s príjmami iba zo Slovenska, ktorí využijú maximálny možný odklad podania daňového priznania, tento rok zmenila pravidlá pandémia nového koronavírusu.Stále totiž platí, že daňové priznanie možno podať a daň zaplatiť najneskôr do konca mesiaca nasledujúcom po konci pandémie. Platí to pre všetkých daňovníkov bez ohľadu na to, či o odklad požiadali, alebo nie."Mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou stále trvá a preto ešte nie je určený presný termín a deň na podanie daňového priznania a zaplatenie dane. Spraviť tak môžu až mesiac po skončení pandémie, ktorá sa zatiaľ neskončila," informuje finančná správa s tým, že rovnaký postup platí aj v prípade daňovníkov, ktorí podali oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.Ak by teda vláda schválila ukončenie mimoriadnej situácie napríklad v júli 2020, daňové priznanie môže daňovník podať do 31. augusta 2020.V tejto lehote je povinný daň z príjmov aj zaplatiť a zároveň môže v tejto lehote poukázať aj podiel zo zaplatenej dane neziskovkám. Ak by vláda napríklad vyhlásila ukončenie pandémie v auguste, termíny by sa posunuli na koniec septembra.Finančná správa pritom upozorňuje, že nedávne ukončenie núdzového stavu na tieto termíny vplyv nemá. Opatrenia podľa zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa totiž uplatňujú počas obdobia pandémie a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona."Obdobím pandémie sa rozumie obdobie od 12. marca 2020, keď vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu, až kým vláda mimoriadnu situáciu neodvolá. Až potom začnú plynúť uvedené lehoty. Keďže vláda SR mimoriadnu situáciu zatiaľ neodvolala, obdobie pandémie pre účely tohto zákona stále trvá," dodáva správca daní.