Petíciu za odstúpenie Kollára pre kauzu jeho diplomovky už podpísali tisíce ľudí

30.6.2020 - Počas prvého týždňa podpísalo petíciu za odstúpenie Borisa Kollára (Sme rodina) vyše šesťtisíc ľudí. Študenti a absolventi vysokých škôl v nej vyzvali predsedu parlamentu, aby sa vzdal svojho postu pre kauzu diplomovej práce. Nesúhlasia, aby jedným z najvyšších ústavných činiteľov bol človek, ktorý svoj titul získal vďaka plagiátu.Predseda mimoparlamentnej strany Spolu-občianska demokracia Juraj Hipš v utorok 23. júna informoval, že Kollár získal titul magistra na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici po tom, ako do svojej diplomovky okopíroval celé strany. Kollár tieto tvrdenia odmietol.„Podľa nášho názoru by mal druhý najvyšší ústavný činiteľ spĺňať predovšetkým prísne morálne predpoklady. Diplomová práca Borisa Kollára je však podľa analýzy zverejnenej v médiách plagiátom. Viac ako polovica práce je od slova do slova odpísaná z rôznych zdrojov,“ uvádzajú v petícii členovia Komunity Zastavme korupciu a ďalší študenti a absolventi vysokých škôl.Dodávajú, že ak človek, ktorý svoj titul získal vďaka krádeži, zastáva v štáte taký vysoký post, pôsobí to demotivačne a demoralizujúco na všetkých študentov.Kollár obvinenia, že je jeho diplomová práca plagiát, vytrvalo odmieta. „Pri teste originality vyskočila zhoda mojej diplomovej práce 24,45 percenta s inými prácami. Do 30 percent je to bežná prax, ktorá sa uznáva,“ obhajuje sa.Pre kauzu diplomovka v pondelok 29. júna tri hodiny s Kollárom rokoval poslanecký klub hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Po ňom predstavitelia klubu uviedli, že kauzu považujú za zlyhanie školiteľa, študenta, oponenta aj systému hodnotenia záverečných prác.Žiadajú ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) a ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí), aby spoločne do septembra tohto roku zabezpečili prijatie a účinnosť zákona, ktorý preverí originály všetkých záverečných prác od obdobia, na ktorom sa dohodnú a nastavili systém tak, aby každý kto získal titul nezákonne, oň prišiel.Kollára v pozícii podržal aj premiér Igor Matovič (OĽaNO), ktorý vyzval strany Za ľudí a Sloboda a Solidarita (SaS), aby sa správali v súlade s koaličnou dohodou. V pondelok 29. júna tiež povedal, že ak by Kollár musel skončiť na pozícii predsedu NR SR, predpokladá, že by nastal reálny scenár odchodu hnutia Sme rodina z koalície.