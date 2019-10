Do kín mieri Volanie, E. Praus ho nakrútil v ukrajinskom kláštore

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 2. októbra (TASR) - Do prostredia Počajevskej lavry uvedie divákov nový dokumentárny film Volanie. Na mystické miesto ich zoberie režisér Erik Praus, ktorého do ukrajinského pravoslávneho kláštora priviedla práca na televíznom projekte.približuje snímku Praus.dodáva.Praus cez portréty troch mníchov zachytáva duchovnú atmosféru a mystiku pravoslávneho kláštora Počajevská lavra, ktorý leží na kopci nad mestečkom Počajev v Ternopiľskej oblasti na západe Ukrajiny. Pod tlakom materiálnej biedy a duchovného zúfalstva navštevujú toto pútnické miesto masy veriacich, aby načerpali nové sily a odpustenie. Otcovia Gabriel, Vicilentius a Nazarij sa tu zbavili traumatizujúcej minulosti, dosiahli pokoj a vyrovnanosť a našli zmysel života. Opustili svetský život, rodinu, prácu a vstúpili do kláštora. Ich príbehy sú metaforami premenenia, osvietenia a zduchovnenia na pozadí divokej ukrajinskej reality. Film s úctou pozoruje každodenný život mníchov, ale všíma si aj okázalú nádheru kláštorného prostredia." poznamenáva režisér. Napriek tematike hľadania zmyslu života, situovanej v kláštornom prostredí, nejde len o film pre veriacich. Akési vnútorné "volanie" pociťujú viacerí ľudia, ktorí hľadajú rovnováhu a zmierenie samého so sebou v hektickej a materializmom deformovanej dobe. "odkazujú divákom tvorcovia dokumentu, ktorý získal na 14. ročníku MFF Cinematik cenu primátora mesta Piešťany.Film Volanie vstúpi do kinodistribúcie 31. októbra.